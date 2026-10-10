Протеин всему голова

«Есть достаточно большое количество продуктов, которые лежат на полке и в принципе изначально содержат достаточно большое количество белка. При этом какого-то фокуса на эти продукты у нас не происходит. У нас происходит фокус в сторону как раз маркетинговой составляющей. В конечном итоге, да, возможно, останется повышенный спрос к этой продукции, но удовлетворит ли эта продукция по вкусу, по цене, по усвояемости — неизвестно».