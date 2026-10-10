Пожар площадью 2 тыс. кв. м разгорелся на территории птицефабрики в Томске
10.10.2026, 11:25
Пожар произошел в неиспользуемом здании на территории птицефабрики в поселке Светлый в Томске. Пожарные локализовали огонь на площади 2 тыс. кв. м. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Причина возгорания пока неизвестна, о пострадавших не сообщалось. На месте ЧП работают более 40 сотрудников МЧС и 13 единиц техники. «РИА Томск» уточняет, что огонь вспыхнул на территории Межениновской птицефабрики — одного из крупнейших производителей и переработчиков мяса цыплят-бройлеров в Западной Сибири. Он производит более 120 т мясных изделий ежедневно.
На сайте компании говорится, что ее производство расположено на 170 га и включает 60 помещений, включая цеха, производственную лабораторию и логистический центр.