Туристы разобрали жилье у моря

Туристы выбирают апартаменты. Спрос на посуточную аренду на российских курортах этим летом вырос на 15%, сообщили “Ъ FM” в компании «Циан. Аналитика». Самые высокие ставки сейчас на побережье Калинградской области и в Дагестане. За сутки в квартире на балтийском побережье придется заплатить от 7 тыс. руб. А вот Сочи, который уже обогнал Москву по стоимости аренды жилья, только готовится переписать цены. Сколько стоит снять жилье на лето? И что бронируют россияне? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Москва и Санкт-Петербург этим летом делят 55 % рынка посуточной аренды. Дальше идут города-миллионеры: Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург. И, конечно, морское побережье.

В 2022 году туристы нашли альтернативу Краснодарскому краю и даже Крыму, куда сейчас не долететь, а стоять в пробках на Крымском мосту не сильно привлекает. Но жилье там снять дешевле, чем в Калининградской области, к примеру. Апартаменты в Ялте с одной спальней и в 200 метрах от моря предлагают на этой неделе всего за 4,5 тыс. руб. в сутки. В Зеленоградске аналогичная квартира обойдется в 10 тыс. руб., и пляж будет дальше. Повышенный интерес сейчас вызывает Дагестан с Каспийским побережьем, говорит эксперт портала «Циан.Аналитика» Елена Лапшина:

«На фоне роста спроса на посуточную аренду увеличиваются и ставки. В Дагестане, например, в этом году выбор на рынке посуточной аренды в два раза больше, чем в прошлом. Средние ставки аренды по Дагестану составляют около 3,5 тыс. руб. в сутки. Разброс большой. Например, на побережье жилье обойдется уже более чем за 10 тыс. руб. в сутки. И по сравнению с прошлым годом ставки выросли примерно на 19-20%. Такой же рост мы наблюдаем и в Карелии, и в Кавказских Минеральных Водах».

Посуточная аренда когда-то считалась бюджетной альтернативой гостиничному фонду. Но сегодня ставки практически сравнялись. Развитие внутреннего туризма открыло дорогу собственникам жилой недвижимости: многие впервые вывели свои объекты на рынок краткосрочной аренды и рассчитывают за лето поднять годовую выручку. Снять жилье на российских курортах в июле-августе можно от трех дней, дома сдают минимум на пять суток. На Калининградском побережье все выходные забронированы почти до конца сезона, предупреждает директор агентства недвижимости «Эрвин» в Калининграде Лариса Шуляк:

«Спрос сейчас высокий. Свободных дат мало, все забронировано почти до конца августа. Активнее всего сдается Зеленоградск. На втором месте Светлогорск, он более респектабельный. Средняя цена в апартаментах в Светлогорске начинается от 10-14 тыс. руб. в сутки в зависимости от метража. Зеленоградск в этих ценах и даже чуть выше».

А вот Краснодарский край только готовится к наплыву туристов. Непогода в июне нарушила планы участников рынка. Так что традиционное повышение ставок только планируется. Уже на этой неделе посуточная аренда в Сочи может стать дороже на 15%, не исключает гендиректор консалтинговой компании Macon Илья Володько:

«Море не прогрелось до таких отметок, которые были в прошлом году. И на сегодняшний день средний уровень стоимости аренды недвижимости в Краснодарском крае на 5-8% ниже, чем в 2022 году. Но в середине июля ситуация уже выровняется, и мы увидим и прирост спроса, и рост стоимости аренды. Стартовый уровень цен на объекты качественные начинается от 12 тыс. руб. в сутки. Квартира с двумя спальнями обойдется в районе 20 тыс. руб. и выше. Отдельные эксклюзивные предложения, квартиры с хорошей локацией могут достигать и 100 тыс. руб. в сутки».

Дешевле арендовать жилье у моря уже не получится. Но можно все же сэкономить. Некоторые сервисы бронирования обещают кешбэк до 30%, если зарезервировать квартиру до 31 августа.

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