Россияне ищут домик у моря

У Сочи появился конкурент: россияне теперь присматриваются к рынку жилья Калининграда и Кисловодска, а число запросов на покупку отечественной курортной недвижимости выросло в пять раз за последние два месяца. К такому выводу пришли аналитики девелоперской компании Five. В интервью “Ъ FM” коммерческий директор федерального застройщика Елена Кабешева заявила, что клиенты теперь выбирают надежные активы и пытаются сохранить сбережения в России. Сколько стоит курортная недвижимость страны? И каковы ее перспективы? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

На курортную недвижимость России за последние два месяца пришлось почти 400 тыс. запросов, лидером стал Краснодарский край. Там, согласно данным Wordstat, хотели бы иметь жилье более 250 тыс. россиян. Половина из них выбрали Сочи.

Но между желанием и реальной сделкой — сегодня уже пропасть. Сочи по стоимости жилья обошел не только Москву, но и Нью-Йорк с Лондоном: квадратный метр элитной недвижимости предлагают в диапазоне от 1,5 млн руб. до 4 млн руб.

Минимальный бюджет, с которым можно зайти на рынок жилья здесь, 9–10 млн руб. Это стоимость однокомнатной квартиры в 35 кв. м на стадии строительства, рассказала коммерческий директор девелоперской компании Five Елена Кабешева: «Бюджет для покупки качественного актива — все-таки в районе от 13 млн руб. и выше. За эти деньги в Сочи можно купить либо гостиничный номер, либо студию.

С учетом геополитической ситуации люди понимают, что безопаснее покупать актив на своей территории.

Тогда сюда можно добраться в любой момент, и он не попадает под угрозу санкций. Те же, кто не может себе позволить жилье в южном городе, начали обращать внимание и на другие регионы, в частности, на Калининградскую область и Кисловодск».

Элитное жилье Сочи за год выросло на 30%, и на столько же дешевле стала недвижимость в Калининградской области. После начала СВО, как говорят местные брокеры, многие владельцы квартир выставили их на продажу и уехали. Сейчас спрос постепенно восстанавливается.

Москвичи и жители северных регионов интересуются Зеленоградском и Светлогорском, чуть меньше запросов приходится на поселок Янтарный и курорт Пионерский, рассказала директор агентства «Эрвин» Лариса Шуляк:

«Стоимость квадратного метра в готовом жилье с ремонтом в Зеленоградске составляет от 120 тыс. руб. до 160 тыс. руб. В Светлогорске аналогичные предложения чуть дешевле. При этом владельцы таких объектов предлагают более доступные цены, чем застройщики. Разница на однокомнатной квартире может составить от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб.».

Именно у Калининградской области есть неплохой потенциал для инвестиций, подчеркивают собеседники “Ъ FM”. И, в отличие от Краснодарского края, цены там ниже рынка. Так что можно хотя бы сохранить деньги. Но основной интерес придется на Крым, заметила председатель совета директоров компании «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова:

«Не исключаю того, что будет всплеск спроса на жилье на полуострове, когда закончится СВО. Раза в два могут вырасти цены за квадратный метр. А если мы возьмем Севастополь, то на берегу моря можно было купить квартиру с отделкой с одной спальней за 7–8 млн руб., с двумя — уже за 13–14 млн руб.».

Между тем в Крыму пока проходят осторожные продажи: недвижимость покупают те, кто живет на полуострове либо часто приезжает сюда. Но это временно, отметила директор департамента по работе с девелоперами Intermark Real Estate Александра Синилова:

«Крым ждут все. Полуостров станет новой точкой, в которую перейдут все инвестиции в отсутствие альтернативы западных курортов.

Мне нравится оптимизм застройщиков, с которыми мы сотрудничаем. Они не останавливают проекты и говорят, что продолжат работу независимо от того, будут продажи или нет. У них есть хорошее финансирование от банков. И если в Крыму создадут правильную систему генплана, грамотно раздадут участки под застройку, организуют жесткий контроль за освоением территорий, то есть не будет хаоса, когда каждый делает кто во что горазд, то регион действительно может стать здравницей мирового уровня».

Вместе с тем на фоне падающих доходов населения курортная недвижимость для большинства все же недоступна. А еще пару лет назад почти 60% москвичей, как говорилось в опросе «Циана» и Райффайзенбанка, готовы были купить дом у моря. Но если выбирать, в чем хранить деньги, то курортное жилье точно будет доходнее, чем банковские депозиты. Особенно, если зайти в проект на стадии котлована.

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