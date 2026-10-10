Российские войска заняли два села в Харьковской области
10.10.2026, 11:55
Под контроль ВС РФ перешли села Лукашово и Лобановка Харьковской области Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Оба населенных пункта заняли подразделения российской группировки войск «Север». Также в регионе, согласно сообщению Минобороны, идут бои за Николаевку, Варваровку, Резниково, Нефедовку и село Черное.
«Подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля»,— указано в сообщении военного ведомства.