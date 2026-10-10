Минобороны сообщило об уничтожении 725 беспилотников за сутки

Отдельно о ситуации в Московском регионе сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его данным, с вечера 9 октября до утра 10 октября в направлении региона летели 403 беспилотника. Большинство из них перехватили на дальних подступах, еще 25 аппаратов уничтожили при приближении к Москве.