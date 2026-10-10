Минобороны сообщило об уничтожении 725 беспилотников за сутки
10.10.2026, 12:05
Российские средства противовоздушной обороны за последние сутки сбили 725 беспилотников ВСУ самолетного типа и два реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отдельно о ситуации в Московском регионе сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его данным, с вечера 9 октября до утра 10 октября в направлении региона летели 403 беспилотника. Большинство из них перехватили на дальних подступах, еще 25 аппаратов уничтожили при приближении к Москве.
Ранее Минобороны сообщало об уничтожении 560 беспилотников самолетного типа за ночь. Ведомство не уточнило распределение сбитых аппаратов по регионам.