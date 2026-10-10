Рейс приказал ждать утра

«Я больше 40 часов провела на ногах, спала дважды по часу в бизнес-зале за свои собственные деньги. У меня состояние такое себе: мне хочется и прилечь, и в душ сходить. Но у меня нет вопросов к тому, что у нас такая задержка. У меня есть вопрос к организации всего мероприятия. Потому что такие задержки происходят в России чуть ли не каждый день на протяжении года-полутора.