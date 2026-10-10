Рейс приказал ждать утра
Как пассажиры выбивали ваучеры с боем и узнавали о гостиницах случайно
10.10.2026, 12:27
Задержки вылетов по 30 часов, сон на полу в зоне вылета и длинные очереди в кафе. Застрявшие в московских аэропортах пассажиры рассказали “Ъ FM”, что происходило во Внуково, Домодедово и Шереметьево в ночь на 10 октября. По их словам, в залах ожидания вылетов было не протолкнуться.
Одни спали прямо на полу, другие пытались забронировать аэротель. Это, правда, получилось не у всех. На ваучеры, которые выдают пассажирам, сложно купить хорошей еды, говорят собеседники “Ъ FM”. Их сумма не превышает 1 тыс. руб.
Пассажирка поделилась с “Ъ FM”, что успела посмотреть двухчасовой художественный фильм, пока ждала взлета в салоне самолета. Ее рейс благополучно долетел из Внуково в Пулково. Но повезло так далеко не всем, говорит Владимир. Он провел во Внуково больше 10 часов:
«У меня с товарищем был куплен перелет Москва—Тиват с четырехчасовой пересадкой в Баку. Собственно, вылет из “Внуково” в 1:00 мск должен был быть, потом его перенесли на 1:55 мск. Мы ждали, пока что-то поменяется. Но потом уже стало понятно, что никуда мы не улетим, и наша страховка в Баку сгорела. Тогда мы решили искать другие билеты и возвращаться обратно в город из зоны контроля, который уже прошли.
В соцсетях сейчас расходится видео, которое показывает ситуацию на выходе из пограничной зоны. Дело в том, что там работал один сотрудник на огромную толпу людей. Только через час к нему подключились дополнительные пограничники. Оперативно выйти из зоны не удалось: пришлось вернуть билеты и покупать новые. Надеюсь, авиакомпания компенсирует их стоимость».
Ограничения в Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковском ввели днем 9 октября. Ближе к полуночи их удалось снять. Впрочем, отмена запретов на полеты не всегда означает скорую посадку на рейс, рассказывает пассажирка Анастасия Пилипцева. Она застряла во Внуково почти на 3 дня:
«Я больше 40 часов провела на ногах, спала дважды по часу в бизнес-зале за свои собственные деньги. У меня состояние такое себе: мне хочется и прилечь, и в душ сходить. Но у меня нет вопросов к тому, что у нас такая задержка. У меня есть вопрос к организации всего мероприятия. Потому что такие задержки происходят в России чуть ли не каждый день на протяжении года-полутора.
Нам выдали ваучеры по 850 руб. спустя 12 часов нахождения в аэропорту. Прошло 15 часов с момента времени вылета, мы выбивали второй ваучер. И пока не пошли ругаться, сотрудники ничего не сделали. Кроме того, в кофейнях в аэропорту “Внуково” в Москве кофе только стоит 500 руб., и средний чек — 1,5 тыс. руб. Мы узнали о том, что, оказывается, кому-то предоставляли гостиницу, только тогда, когда пришли на стойку регистрации, — там висело объявление. Вслух этого никто не озвучил».
Трудности с вылетом продолжились 10 октября — ограничения для всех московских аэропортов вводили с 8:00 до 9:00 мск. Мэр столицы Сергей Собянин заявил о 25 сбитых беспилотниках. За ночь на 10 октября над Россией перехватили 560 украинских дронов, сообщили в Минобороны. На этом фоне небо закрывали для рейсов из регионов, в том числе в гаванях Казани, Самары, Ульяновска и Нижнего Новгорода.