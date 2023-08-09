Rio Tinto подбирает QAL

Rio Tinto загрузила мощности глиноземного завода Queensland Alumina Limited (QAL), которыми владеет «Русал», по договору толлинга, не дожидаясь окончания судебного спора между компаниями за этот актив. «Русал» считает, что Rio Tinto не имела права забирать контроль над австралийским заводом, где российская компания владеет 20%. Решение по делу ожидается в ближайшее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Rio Tinto использует часть мощностей австралийского глиноземного завода QAL, которые де-юре принадлежат «Русалу», по договору толлинга. Такую информацию австралийско-британский концерн раскрыл в годовой отчетности. При толлинге одна из сторон передает сырье контрагенту, получая от него готовую продукцию. Rio Tinto владеет 80% QAL, а «Русал» — 20%.

«Русал» потерял контроль над долей в QAL в прошлом году. В марте 2022 году Австралия запретила экспорт в Россию глинозема и алюминиевых руд. Затем в апреле генеральный директор Rio Tinto Джейкоб Стаусхольм заявил о прекращении коммерческих отношений с Россией. Как утверждала компания, затем она получила 100-процентный контроль над QAL. Российская компания через свою структуру Alumina & Bauxite Company Ltd (ABC) подала иск в Федеральный суд Австралии к Rio Tinto, оспаривая утрату контроля над своей долей в QAL.

По словам источника “Ъ”, в своей претензии АВС утверждает, что решение QAL о применении процедуры step-in с Rio Tinto не было надлежащим образом инициировано и представляет собой нарушение обязательств перед ABC по соглашению о совместном предприятии.

Процедура step-in позволяет бенефициару занять место другой стороны в отношении прав и обязанностей по договору, как правило, в случае серьезного его нарушения. Судебные слушания состоялись в мае-июне 2023 года, а решение ожидается в ближайшее время, сообщил источник. В «Русале» и Rio Tinto это не прокомментировали.

Rio Tinto не включает глинозем, произведенный на мощностях QAL «Русала», в свою отчетность. По данным Rio Tinto, в 2022 году QAL произвел 3,4 млн тонн глинозема, 2,7 млн из которых пришлось на австралийско-британский концерн. На основе текущих рыночных цен партия глинозема, произведенная на мощностях «Русала», оценивается в $231 млн. Российская компания в прошлом году столкнулась с нехваткой глинозема из-за потери своих мощностей в Австралии и на Украине (Николаевский завод), из-за чего была вынуждена покупать глинозем, в основном в Китае. Сейчас «Русал» планирует решить проблему, построив за 400 млрд руб. новый глиноземный завод в Ленинградской области мощностью 4,8 млн тонн в год, однако его ввод в строй займет десять лет.

Опрошенные “Ъ” юристы полагают, что у «Русала» есть шансы в споре с Rio Tinto. До настоящего времени правовой статус 20-процентной доли в Queensland Alumina не определен, равно как и основания контроля над ней со стороны Rio Tinto, говорит руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин.

Получить контроль над долей «Русала» по санкционным основаниям Rio Tinto могла только в результате принятия решения государственным органом или компетентным судом. Однако, подчеркивает юрист, о таких решениях не сообщалось, поэтому можно предположить, что доля получена Rio Tinto по иным основаниям, что может поставить под обоснованное сомнение законность подобных действий. В пользу этого, считает Кирилл Никитин, говорит содержание направленного судом в адрес «Русала» запроса: он направлен на выяснение конкретных обстоятельств соблюдения сторонами установленных рестрикций, что, по мнению юриста, свидетельствует о потенциальном несогласии суда с «автоматическим» изъятием акций по мотивам национальной принадлежности компании или ее акционеров (см. “Ъ” от 6 декабря 2022 года). По мнению юриста, в случае восстановления контроля «Русала» над активом компания сможет компенсировать понесенные убытки, в том числе в виде недополученной прибыли.

Евгений Зайнуллин