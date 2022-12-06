В «Русале» ищут российский след

Для того чтобы оспорить переход принадлежащих ему 20% в Queensland Alumina (QAL) к Rio Tinto, «Русал» должен документально подтвердить, что не поставлял произведенный в Австралии глинозем в России и не платил в РФ налоги с прибыли от продажи австралийского алюминиевого сырья. Австралийский суд также запросил документы о связи алюминиевой компании не только с российским бюджетом, но и с бизнесменами, находящимися под санкциями. По мнению юристов, перечень запрошенных документов не чрезмерен и не позволяет заподозрить суд в предвзятости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Федеральный суд Австралии запросил у «Русала» ряд документов, связанных с поставками глинозема Queensland Alumina (QAL) и связью алюминиевой компании с российским правительством, следует из данных суда.

Документы запрашиваются в рамках иска австралийской «дочки» «Русала» Alumina and Bauxite Company (ABC), которая владела 20% QAL, к Rio Tinto, у которой были остальные 80% акций компании. В апреле Rio Tinto получила полный контроль над QAL, но в июне «Русал» подал иск, желая вернуть доступ к своей доле в размере 20% (см. “Ъ” от 6 июня). Компания считает, что Rio Tinto некорректно использовала положения договора о СП, позволяющие ей взять под контроль 20-процентную долю в QAL, в случае если российская компания подвергнется санкциям. Но «Русал» не попадает под какие-либо санкции.

Австралия в марте запретила поставки глинозема и бокситов в Россию. Согласно ноябрьскому решению, суд ждет от «Русала» документы, содержащие данные о мерах по перенаправлению глинозема QAL, изначально предназначенного для России, получателю, не связанному с российскими глиноземными заводами «Русала». Кроме того, «Русал» должен подтвердить документально, что принял меры по хранению глинозема QAL в Китае. Ряд документов направлен на установление связи «Русала» с Олегом Дерипаской и Виктором Вексельбергом. Кроме того, суд интересует вопрос, платил ли «Русал» в бюджет РФ налоги с продаж глинозема QAL.

Сырьевая безопасность «Русала» находится под давлением не только из-за потери австралийских поставок. Не ведутся отгрузки глинозема с николаевского завода на Украине, где мощность составляла 1,8 млн тонн, или 20% производства глинозема «Русала». Как следует из проекта стратегии развития металлургической промышленности до 2030 года, Россия закрывает только 35% потребности в глиноземе для производства алюминия. Остальные 65% зависят от импорта, с которым, как сообщается в документе, наблюдаются перебои ввиду проблем с морской логистикой и других рисков внешнеэкономического характера. Для снижения зависимости от китайского глинозема рассматривается проект строительства глиноземного завода в Усть-Луге с вводом новых мощностей в течение семи лет. Это не новый проект, так как «Русал» рассматривал совместное с портом строительство терминала по перевалке алюминия и глинозема, но отказался от проекта в 2013 году.

Партнер АБ ЕМПП Владислав Егоров полагает, что процесс сейчас на стадии раскрытия доказательств сторонами. Он отмечает, что «запрет на вывоз глинозема, естественно, не позволяет "Русалу" забирать соответствующую его доле долю производимого глинозема» и спор может идти не об экспроприации 20-процентной доли в QAL, а о невозможности получать физический глинозем в данный момент. При этом адвокат Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Елена Менде не считает объем запрошенных документов чрезмерным. «С учетом повышенного уровня комплаенса суд планирует установить не только прямые, но и косвенные взаимосвязи с санкционными лицами как на дату подачи иска, так и в прошлые периоды,— поясняет она.— Кроме того, явно видны попытки проверить, не было ли эпизодов обхода санкций». Она отмечает, что заподозрить предвзятость суда можно только после подробного изучения иска и документов совместного предприятия.

Евгений Зайнуллин, Анна Занина