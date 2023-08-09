Следующая станция Крымская

«Ростех» разработал и поставил базовые станции стандарта 4G для тестирования российскими операторами. «Воентелеком» планирует запустить оборудование на сети в Крыму в 2024 году. Станции, которые «Ростех» предложил операторам в 2021 году, их не удовлетворили. С тех пор ситуация с поставками иностранного оборудования резко ухудшилась. Но участники рынка все равно не спешат соглашаться на российское, отмечая, что оно не соответствуют ряду важных параметров.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Входящий в ГК «Ростех» «Спектр» разработал линейку базовых станций (БС) стандарта LTE (4G) и начал поставки российским операторам, рассказал “Ъ” собеседник на рынке. В линейку вошли базовые станции LTE, работающие в частотных диапазонах 800 МГц, 1800 МГц и 2600. По словам собеседника, «станции были поставлены для тестирования всем крупнейшим мобильным операторам, один из них уже сделал крупную закупку».
Другой источник “Ъ”, близкий к правительству, говорит, что БС «Ростеха» получил «ВТК Мобайл» («Воентелеком»), который тестирует оборудование в Крыму. По его словам, «Спектр» смог закупить компоненты для порядка 60 БС, на тест поставлен десяток.
В Минцифры “Ъ” подтвердили, что «ВТК Мобайл» тестирует российские станции и планирует в 2024 году начать их коммерческую эксплуатацию в Крыму.
В пресс-службе «Ростеха» “Ъ” сказали, что «Спектр» разработал четыре базовых станции, работающие в стандарте LTE: «Они успешно интегрированы и работают в окружении базовых станций других производителей. Таким образом, оборудование "Спектра" совместимо и может взаимодействовать с имеющимся оборудованием операторов сотовой связи».
В «Ростехе» не уточнили, кто именно получил оборудование, отметив лишь, что оно протестировано «как в южных регионах, так и на Крайнем Севере». В госкорпорации подчеркнули, что планируют «дорабатывать оборудование и адаптировать его к требованиям операторов».
В «Вымпелкоме» подтвердили, что проводили ряд тестов БС от «Ростеха», как на ранних стадиях разработки, так и в 2023 году: «В коммерческих проектах мы их не используем, поскольку оборудование пока не соответствует ряду важных технических характеристик». В «Ростелекоме» отметили, что планируют до конца года приступить к тестированию отечественных базовых станций LTE. «МегаФон» не заключал контракта со «Спектром» на поставку базовых станций, сказали в компании. В «Воентелекоме» и МТС не ответили “Ъ”.
«Спектр» создан в августе 2021 года и рассчитывал стать «национальным вендором оборудования для сетей связи 4G, 5G и 6G» (см. “Ъ” от 20 августа 2021 года). Той же осенью «Спектр» предоставил операторам LTE-оборудование для тестирования, но оно, по оценке участников рынка, не показало необходимой функциональности (см. “Ъ” от 19 ноября 2021 года).
В соответствии с «дорожной картой» развития мобильной связи в России, утвержденной правительством в 2022 году, структуры «Ростеха» отвечают только за разработку оборудования 4G, а к проектам по созданию БС для других стандартов власти подключили «Сколтех», «Новые телеком решения» и «ИКС Холдинг» (см. “Ъ” от 17 ноября 2022 года). Структура последнего — Yadro получила субсидию на 3,5 млрд руб. на разработку БС (см. “Ъ” от 8 августа).
В «Ростехе» инвестиции в БС 4G не раскрывают, уточняя лишь, что разработка «велась преимущественно за счет собственных средств».
Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, отмечает, что «Ростех» пытается получить субсидию, чтобы компенсировать расходы, поскольку «они оказались втрое выше рыночных».
В Минцифры заявляли, что намерены субсидировать производителей оборудования, если те привлекут сопоставимое внебюджетное финансирование.
В Yadro обещают вскоре представить макеты БС собственной разработки и производства, а также образцы различных конфигураций 2G/4G (5G Ready): «В следующем году компания планирует проведение полевых тестирований, коммерческие поставки начнутся в 2025 году, будет выпущено 3 тыс. БС, далее партии будут последовательно увеличиваться в соответствии с заключенными форвардными контрактами».
Собеседник “Ъ” на телеком-рынке отмечает, что сейчас наиболее востребованным оборудованием для операторов остается стандарт 4G: «Эти сети — самые высоконагруженные, дефицит оборудования после ухода зарубежных вендоров сохраняется, операторы активно переводят частоты 3G в 4G, чтобы оптимизировать работу».