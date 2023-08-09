Следующая станция Крымская

«Ростех» разработал и поставил базовые станции стандарта 4G для тестирования российскими операторами. «Воентелеком» планирует запустить оборудование на сети в Крыму в 2024 году. Станции, которые «Ростех» предложил операторам в 2021 году, их не удовлетворили. С тех пор ситуация с поставками иностранного оборудования резко ухудшилась. Но участники рынка все равно не спешат соглашаться на российское, отмечая, что оно не соответствуют ряду важных параметров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Входящий в ГК «Ростех» «Спектр» разработал линейку базовых станций (БС) стандарта LTE (4G) и начал поставки российским операторам, рассказал “Ъ” собеседник на рынке. В линейку вошли базовые станции LTE, работающие в частотных диапазонах 800 МГц, 1800 МГц и 2600. По словам собеседника, «станции были поставлены для тестирования всем крупнейшим мобильным операторам, один из них уже сделал крупную закупку».

Другой источник “Ъ”, близкий к правительству, говорит, что БС «Ростеха» получил «ВТК Мобайл» («Воентелеком»), который тестирует оборудование в Крыму. По его словам, «Спектр» смог закупить компоненты для порядка 60 БС, на тест поставлен десяток.

В Минцифры “Ъ” подтвердили, что «ВТК Мобайл» тестирует российские станции и планирует в 2024 году начать их коммерческую эксплуатацию в Крыму.

В пресс-службе «Ростеха» “Ъ” сказали, что «Спектр» разработал четыре базовых станции, работающие в стандарте LTE: «Они успешно интегрированы и работают в окружении базовых станций других производителей. Таким образом, оборудование "Спектра" совместимо и может взаимодействовать с имеющимся оборудованием операторов сотовой связи».

В «Ростехе» не уточнили, кто именно получил оборудование, отметив лишь, что оно протестировано «как в южных регионах, так и на Крайнем Севере». В госкорпорации подчеркнули, что планируют «дорабатывать оборудование и адаптировать его к требованиям операторов».

В «Вымпелкоме» подтвердили, что проводили ряд тестов БС от «Ростеха», как на ранних стадиях разработки, так и в 2023 году: «В коммерческих проектах мы их не используем, поскольку оборудование пока не соответствует ряду важных технических характеристик». В «Ростелекоме» отметили, что планируют до конца года приступить к тестированию отечественных базовых станций LTE. «МегаФон» не заключал контракта со «Спектром» на поставку базовых станций, сказали в компании. В «Воентелекоме» и МТС не ответили “Ъ”.

«Спектр» создан в августе 2021 года и рассчитывал стать «национальным вендором оборудования для сетей связи 4G, 5G и 6G» (см. “Ъ” от 20 августа 2021 года). Той же осенью «Спектр» предоставил операторам LTE-оборудование для тестирования, но оно, по оценке участников рынка, не показало необходимой функциональности (см. “Ъ” от 19 ноября 2021 года).

В соответствии с «дорожной картой» развития мобильной связи в России, утвержденной правительством в 2022 году, структуры «Ростеха» отвечают только за разработку оборудования 4G, а к проектам по созданию БС для других стандартов власти подключили «Сколтех», «Новые телеком решения» и «ИКС Холдинг» (см. “Ъ” от 17 ноября 2022 года). Структура последнего — Yadro получила субсидию на 3,5 млрд руб. на разработку БС (см. “Ъ” от 8 августа).

В «Ростехе» инвестиции в БС 4G не раскрывают, уточняя лишь, что разработка «велась преимущественно за счет собственных средств».

Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, отмечает, что «Ростех» пытается получить субсидию, чтобы компенсировать расходы, поскольку «они оказались втрое выше рыночных».

В Минцифры заявляли, что намерены субсидировать производителей оборудования, если те привлекут сопоставимое внебюджетное финансирование.

В Yadro обещают вскоре представить макеты БС собственной разработки и производства, а также образцы различных конфигураций 2G/4G (5G Ready): «В следующем году компания планирует проведение полевых тестирований, коммерческие поставки начнутся в 2025 году, будет выпущено 3 тыс. БС, далее партии будут последовательно увеличиваться в соответствии с заключенными форвардными контрактами».

Собеседник “Ъ” на телеком-рынке отмечает, что сейчас наиболее востребованным оборудованием для операторов остается стандарт 4G: «Эти сети — самые высоконагруженные, дефицит оборудования после ухода зарубежных вендоров сохраняется, операторы активно переводят частоты 3G в 4G, чтобы оптимизировать работу».

Юлия Тишина, Тимофей Корнев