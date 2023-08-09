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Коммерсантъ FM
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Трофейная недвижимость притягивает инвестиции

Сколько стоит элитное жилье в столице

Самая дорогая квартира в России стоит 3, 25 млрд руб. Пентхаус площадью почти в 1 тыс. кв. м расположен в Москве на Патриарших прудах, следует из данных федеральной базы недвижимости Restate.ru. Как рассказали “Ъ FM” в компании, объект находится в ЖК «Гранатный Палас», который был сдан в 2010 году. Тогда минимальная цена квартиры составляла 700 млн руб. В пентхаусе есть два парадных и два дополнительных входа, а также персональная смотровая площадка. В самом доме имеются бассейн, банный комплекс, сигарная комната и помещение для хранения шуб. Фасады здания облицованы гранитом и декорированы витражами.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Насколько это рекордная сумма для рынка элитной недвижимости? Управляющий партнер инвестиционной группы Sesegar Ирина Жарова-Райт говорит, что в Москве есть и более дорогие квартиры, но не все они выставлены на публичную продажу:

«Цены на пентхаусы сейчас доходят до 4 млн руб. за квадратный метр. Но есть и более дорогие объекты, например, трофейная недвижимость. Дома в Серебряном Бору стоят дороже, как и пентхаусы многих застройщиков.

С чем связано повышение спроса на элитное жилье в Москве

С чем связано повышение спроса на элитное жилье в Москве

Какая элитная недвижимость пользуется наибольшим спросом? Многие обеспеченные люди вынуждены были вернуть свои сбережения, если у них получилось, из-за рубежа. Образовалась валютная масса, которую они инвестируют в элитную недвижимость. Сейчас достаточно хороший рынок для продавца. Сделки такого объема проходили пару месяцев назад, и о них точно знают крупные банки, потому что эти сделки публичные.

Немного изменился профиль покупателя, очень много региональных клиентов. Если раньше они посматривали на Нью-Йорк, Лондон, Монако, то сейчас все-таки больше склоняются, что Москва и Санкт-Петербург — это, наверное, те самые адреса, где можно зафиксировать за собой трофейную недвижимость. Покупают очень качественное жилье и очень дорогое.

Высокий спрос на усадьбы в Серебряном Бору, рынок закрытый, лоты продаются буквально по телефонным звонкам. Совершенно нормальная цена — $500 тыс. за сотку. Если мы говорим о квартирах, то это, как всегда, Хамовники. Патриаршие пруды стали чуть менее популярны из-за столпотворений граждан, желающих посмотреть на красивую жизнь — от 500 тыс. руб. до 2 млн руб. за метр. Чем ближе вы приближаетесь к Кремлю, тем цена будет возрастать — от 1,5 млн руб. до 2 млн руб. за квадратный метр».

В феврале 2023 года самую дорогую квартиру в столице можно было приобрести за 7 млрд руб. Как отмечают эксперты, цены на элитную недвижимость продолжают расти. Это связано с небольшим предложением и сложностями с импортом отелочных материалов и техники из-за рубежа, считает партнер NF Group Андрей Соловьев:

«Рынок первичной недвижимости замедлился, это связано с тем, что клиенты в элитном сегменте не готовы ждать, они хотят купить здесь и сейчас. Фокус сместился на проекты вторичного рынка. Безусловно, это не самая дорогая квартира на рынке Москвы, скорее, здесь аналитики исходили из заявленной кадастровой стоимости. Поэтому Москва — центр притяжения состоятельных людей, таковой и останется. Безусловно, это еще не последний рекорд.

Изменилась ли за последнее время цена на элитную недвижимость? Она имеет свойство дорожать со временем. Мы отмечаем ежегодный рост на 5-7%. Как ни странно, цены не падали, и связано это, прежде всего, с двумя вещами. Во-первых, недостаточное предложение, то есть таких проектов не так уж много на рынке, потому что трофейной недвижимости не может быть в избытке.

Какое жилье в Москве является низколиквидным

Какое жилье в Москве является низколиквидным

Во-вторых, к сожалению, нет свободных участков земли. Локации сосредоточены в определенном месте — это запад Москвы, Хамовники, Остоженка, Пречистенка, старая Тверская, Замоскворечье. Не так уж много районов, где можно построить именно элитную недвижимость. Поэтому застройщики идут по пути реконструкции старых зданий, что, в общем-то, не так уж дешево и не так уж быстро. Самое важное: материалы для элитной недвижимости привозятся из-за рубежа — лифты, инженерные коммуникации. Сейчас привезти все это стало дороже».

На днях РБК назвали самые дорогие коттеджи в Подмосковье в высоком ценовом сегменте. Так, максимальная стоимость дома достигает 7,6 млрд руб. Четырехэтажный особняк в футуристическом стиле расположен в поселке Барвиха. На его территории, кроме жилых комнат, находится 20-метровый бассейн, ночной клуб, спа-комплекс, спортзал и японский сад.

Самый недорогой элитный объект обойдется покупателю чуть больше чем в 3 млрд руб. В доме семь изолированных спален, у каждой из которых своя ванная комната. Здесь также расположен большой банкетный зал. Особняк тоже расположен в районе Рублево-Успенского шоссе.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Тюленева

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