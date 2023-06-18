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Коммерсантъ FM
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Квартиры теряют привлекательность

Какое жилье в Москве является низколиквидным

Почти каждая пятая квартира в московских новостройках низколиквидна. К такому выводу пришли эксперты компании «Инком-Недвижимость». Самым невысоким спросом, как отмечают аналитики, пользуется жилье на первых двух этажах зданий, а также с видом на промзоны, железнодорожные пути и свалки. Свою роль также может сыграть неудачная планировка, а в некоторых случаях — слишком большая площадь. Многие покупатели, как отмечают эксперты, сегодня предпочитают компактные квартиры, в частности, потому что они дешевле.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Впрочем, есть и другие факторы, которые могут сделать жилье в Москве низколиквидным, отметил член совета директоров инвестиционной платформы SimpleEstate Артем Цогоев:

«Квартиры, которые расположены на нижних этажах и у которых есть вид на неблагоприятные инфраструктурные объекты вроде свалок, ЛЭП и так далее, пользуются пониженным спросом у покупателей. Тем не менее нужно сказать, что все-таки ликвидностью управляет в том числе цена, поэтому предоставление дополнительного дисконта за плохой вид из окна или еще за что-то в каком-то смысле способно решить ситуацию.

Помимо вида, есть еще фактор шума и, например, показатели, связанные с воздухом.

В Москве есть несколько районов, которые расположены рядом с железными дорогами, в том числе с локациями, где поезда отстаиваются. Они отапливаются сейчас мазутом, что не очень приятно сказывается на воздухе в районе. То есть объект, например, напрямую не имеет выхода на железную дорогу, но запах сгоревшего мазута, может ощущаться».

Какое жилье выставили на продажу в Москве за 2,5 млн руб.

Какое жилье выставили на продажу в Москве за 2,5 млн руб.

Скидки от девелоперов при продаже невостребованных квартир могут достигать 20-30%. Ликвидные квартиры на первичном рынке Москвы в среднем продаются в течение трех месяцев, низколиквидные же порой экспонируются более девяти.

Доля последних на столичном рынке существенно не меняется, пояснил руководитель аналитического центра компании «Инком-Недвижимость» Дмитрий Таганов:

«Вообще понятие ликвидности достаточно расплывчатое. Это исследование касалось в целом всего рынка, а если мы говорим про какие-то конкретные ценовые сегменты, например, высшем или низшем, то понятие ликвидности будет совершенно различным.

Почему все чаще встречаются проекты малоформатного жилья

Почему все чаще встречаются проекты малоформатного жилья

То есть, если для элитного жилья нормально одну квартиру в месяц, скажем, продавать, то для некоторых сегментов и локаций, в частности, для эконом-класса это катастрофа.

Так что, если смотреть по конкретным классам жилья — эконом, комфорт — то я бы не сказал, что доля какого-то неликвида или ликвида увеличивается. В любом проекте бывают квартиры более или менее привлекательные для покупателей. Все зависит больше от фазы развития рынка».

По данным компании «Инком-Недвижимость», сейчас средняя цена предложения на московском рынке новостроек составляет около 350 тыс. руб. за квадратный метр.

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Андрей Загорский

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