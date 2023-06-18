Квартиры теряют привлекательность

Почти каждая пятая квартира в московских новостройках низколиквидна. К такому выводу пришли эксперты компании «Инком-Недвижимость». Самым невысоким спросом, как отмечают аналитики, пользуется жилье на первых двух этажах зданий, а также с видом на промзоны, железнодорожные пути и свалки. Свою роль также может сыграть неудачная планировка, а в некоторых случаях — слишком большая площадь. Многие покупатели, как отмечают эксперты, сегодня предпочитают компактные квартиры, в частности, потому что они дешевле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Впрочем, есть и другие факторы, которые могут сделать жилье в Москве низколиквидным, отметил член совета директоров инвестиционной платформы SimpleEstate Артем Цогоев:

«Квартиры, которые расположены на нижних этажах и у которых есть вид на неблагоприятные инфраструктурные объекты вроде свалок, ЛЭП и так далее, пользуются пониженным спросом у покупателей. Тем не менее нужно сказать, что все-таки ликвидностью управляет в том числе цена, поэтому предоставление дополнительного дисконта за плохой вид из окна или еще за что-то в каком-то смысле способно решить ситуацию.

Помимо вида, есть еще фактор шума и, например, показатели, связанные с воздухом.

В Москве есть несколько районов, которые расположены рядом с железными дорогами, в том числе с локациями, где поезда отстаиваются. Они отапливаются сейчас мазутом, что не очень приятно сказывается на воздухе в районе. То есть объект, например, напрямую не имеет выхода на железную дорогу, но запах сгоревшего мазута, может ощущаться».

Скидки от девелоперов при продаже невостребованных квартир могут достигать 20-30%. Ликвидные квартиры на первичном рынке Москвы в среднем продаются в течение трех месяцев, низколиквидные же порой экспонируются более девяти.

Доля последних на столичном рынке существенно не меняется, пояснил руководитель аналитического центра компании «Инком-Недвижимость» Дмитрий Таганов:

«Вообще понятие ликвидности достаточно расплывчатое. Это исследование касалось в целом всего рынка, а если мы говорим про какие-то конкретные ценовые сегменты, например, высшем или низшем, то понятие ликвидности будет совершенно различным.

То есть, если для элитного жилья нормально одну квартиру в месяц, скажем, продавать, то для некоторых сегментов и локаций, в частности, для эконом-класса это катастрофа.

Так что, если смотреть по конкретным классам жилья — эконом, комфорт — то я бы не сказал, что доля какого-то неликвида или ликвида увеличивается. В любом проекте бывают квартиры более или менее привлекательные для покупателей. Все зависит больше от фазы развития рынка».

По данным компании «Инком-Недвижимость», сейчас средняя цена предложения на московском рынке новостроек составляет около 350 тыс. руб. за квадратный метр.

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Андрей Загорский