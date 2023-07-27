Рубль расшевелил рынок недвижимости

Ослабление рубля привело к оживлению на рынке элитной недвижимости. Такую тенденцию заметила компания Intermark Real Estate. По ее данным, во втором квартале спрос на новостройки премиум-сегмента вырос на треть по сравнению с началом года. Всего за этот период продавцы заключили 200 сделок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Спрос был как на объекты на высокой стадии готовности, так и на этапе строительства, отметил директор департамента мониторинга рынка и оценки Intermark Real Estate Анатолий Довгань: «В июне мы зафиксировали порядка 77 сделок, эта тенденция сохраняется и в июле. Во многом элитные новостройки становятся привлекательными для покупателей как раз благодаря изменению обменного курса.

По сути, складывается очень подходящий момент для того, чтобы конвертировать сбережения в рубли, выгодно приобрести недвижимость. Особенно это касается клиентов, чьи валютные вклады остаются заблокированными в коммерческих банках. Фактически, если сравнивать цены на объекты с теми, что были в 2022-м, то сейчас можно позволить себе квартиру, апартаменты площадью где-то на 30-50% больше, чем в прошлом году.

Что касается изменений рублевых цен, говоря именно про реализованный спрос, если сравнивать шесть месяцев этого года и 2022-го, их рост составил порядка 30%. То есть сейчас 1 кв. м дорогой недвижимости в центре Москвы покупателями в среднем оценивается в 1,2 млн руб.

Немного меньше стала площадь приобретаемого жилья, в какой-то момент спрос смещался в более готовые объекты.

С другой стороны, если смотреть на параметры сделок, мы видим, что в первом полугодии 2023-го заключались достаточно крупные».

Скорее всего, оживление на рынке элитной недвижимости не продлится долго, так что объекты лучше покупать сейчас, говорит управляющий партнер инвестиционной группы Sesegar Ирина Жарова-Райт. По ее словам, клиенты приобретают квартиры и апартаменты в первую очередь для жизни, для инвестиций они не подходят:

«Покупатели, которые присматривались в течение года, но держали средства в валюте, продали ее сейчас очень выгодно. И те квартиры, которые для них были дорогими, стали в полтора раза дешевле. С рынка "вторичка" ушла достаточно серьезно, а также объекты застройщиков, у которых цены были зафиксированы в рубле и дома были почти готовы.

Июнь и июль для риэлторского мира — всегда хорошие месяцы, поскольку приезжают покупатели из регионов, они тоже немного всколыхнули рынок. Не думаю, что такой тренд сохранится надолго. Рубль укрепляется, высокая ключевая ставка стала бы для ипотечников неинтересна. Продавцам стоит пользоваться этим оживлением и неким желанием покупателя расстаться с деньгами. А те, кто приобретает жилье, могут получить хорошие условия».

Самыми популярными локациями для приобретения элитной недвижимости в столице остаются Хамовники. Там в первом полугодии заключено более трети сделок. На втором месте Пресненский район с показателем в 20%.

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Елена Иванова