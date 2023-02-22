Польша надеется с помощью США сделать крупнейшую армию в Европе

Вице-премьер, глава Минобороны Польши Мариуш Блащак в интервью The Washington Post (WP) назвал США ближайшим союзником страны. Он надеется, что при поддержке США сухопутные войска Польши станут самыми крупными в Европе.

WP напоминает, что весной Польша получит американские танки Abrams, реактивные системы залпового огня HIMARS. «Это современное вооружение поднимет обороноспособность наших вооруженных сил на совершенно новый уровень»,— считает господин Блащак.

В 2023 году Польша намерена потратить на военные нужды 4% ВВП — вдвое больше согласованного странами НАТО уровня. Кроме того, страна хочет удвоить численность вооруженных сил до 300 тыс. человек. По мнению министра, такая цель «достижима и реалистична».

Глава Бюро нацбезопасности Польши Яцек Севера сказал WP, что у Варшавы «нет другого выбора, кроме как увеличить расходы на оборону». «У страны с нашим географическим положением мало выбора»,— убежден он.

Вчера, выступив в Польше с речью, посвященной годовщине ввода войск России на Украину, президент США Джо Байден провел встречу с президентом Польши Анджеем Дудой. Господин Байден отметил, что «США нуждаются в Польше и НАТО так же сильно, как Польша и НАТО нуждаются в США». Так хозяин Овального кабинета подчеркнул особую роль этой страны в нынешней геополитической конфигурации.

В феврале Госдеп одобрил продажу пакета вооружений на $10 млрд Польше. В него могут войти РСЗО HIMARS, боеприпасы и другое оборудование для них. Польша также запросила у США 45 баллистических ракет ATACMS и другое вооружение на сумму $10 млрд.

Лаура Кеффер