НАТО отказалось считать Россию партнером до изменения «враждебной политики»

НАТО не стремится к конфликту с Россией и не представляет угрозы для нее, однако Москва не будет считаться партнером альянса до изменения «враждебной политики». Об этом говорится в коммюнике Вильнюсского саммита, который проходит 11–12 июля.

«Мы стремимся к стабильности и предсказуемости в Евро-Атлантическом регионе и между НАТО и Россией. НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России»,— говорится в документе.

«В свете ее враждебной политики и действий мы не можем считать Россию нашим партнером. Любое изменение в наших отношениях зависит от того, прекратит ли Россия свое агрессивное поведение и полностью ли будет соблюдать нормы международного права»,— отмечается в нем.

В НАТО по-прежнему готовы сохранять открытыми каналы связи с Москвой для управления рисками и их снижения, предотвращения эскалации и повышения прозрачности, при этом альянс продолжит реагировать на «российские угрозы и враждебные действия».

Россия с ноября 2021 года приостановила работу своего представительства при НАТО.

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Мария Федотова