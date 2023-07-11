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Коммерсантъ FM
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НАТО отказалось считать Россию партнером до изменения «враждебной политики»

НАТО не стремится к конфликту с Россией и не представляет угрозы для нее, однако Москва не будет считаться партнером альянса до изменения «враждебной политики». Об этом говорится в коммюнике Вильнюсского саммита, который проходит 11–12 июля.

«Мы стремимся к стабильности и предсказуемости в Евро-Атлантическом регионе и между НАТО и Россией. НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России»,— говорится в документе.

«В свете ее враждебной политики и действий мы не можем считать Россию нашим партнером. Любое изменение в наших отношениях зависит от того, прекратит ли Россия свое агрессивное поведение и полностью ли будет соблюдать нормы международного права»,— отмечается в нем.

В НАТО по-прежнему готовы сохранять открытыми каналы связи с Москвой для управления рисками и их снижения, предотвращения эскалации и повышения прозрачности, при этом альянс продолжит реагировать на «российские угрозы и враждебные действия».

Россия с ноября 2021 года приостановила работу своего представительства при НАТО.

Об отношениях России и НАТО читайте в подборке «Ъ».

Мария Федотова

Фотогалерея

Саммит НАТО в Вильнюсе

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак (слева) и президент США Джо Байден

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак (слева) и президент США Джо Байден

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Канцлер Германии Олаф Шольц (слева) и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время саммита НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц (слева) и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время саммита НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Литвы Гитанас Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Польши Анджей Дуда (слева) и премьер-министр Португалии Антониу Кошта

Президент Польши Анджей Дуда (слева) и премьер-министр Португалии Антониу Кошта

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (в центре) на саммите НАТО

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (в центре) на саммите НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир (слева)

Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир (слева)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Министр обороны Германии Борис Писториус (в центре)

Министр обороны Германии Борис Писториус (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Словакии Зузана Чапутова перед началом саммита НАТО

Президент Словакии Зузана Чапутова перед началом саммита НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Чехии Петр Павел (справа)

Президент Чехии Петр Павел (справа)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте

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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен (слева)

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен (слева)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Канцлер Германии Олаф Шольц на саммите НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц на саммите НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак (в центре) и министр обороны Великобритании Бен Уоллес (справа) перед началом саммита НАТО

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак (в центре) и министр обороны Великобритании Бен Уоллес (справа) перед началом саммита НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо (справа) и премьер-министр Албании Эди Рама перед началом саммита НАТО

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо (справа) и премьер-министр Албании Эди Рама перед началом саммита НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (в центре)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Вильнюс перед началом саммита НАТО

Вильнюс перед началом саммита НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак (слева) и президент США Джо Байден

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Канцлер Германии Олаф Шольц (слева) и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время саммита НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Литвы Гитанас Науседа

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Польши Анджей Дуда (слева) и премьер-министр Португалии Антониу Кошта

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (в центре) на саммите НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир (слева)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Министр обороны Германии Борис Писториус (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Словакии Зузана Чапутова перед началом саммита НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Чехии Петр Павел (справа)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен (слева)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Канцлер Германии Олаф Шольц на саммите НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак (в центре) и министр обороны Великобритании Бен Уоллес (справа) перед началом саммита НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо (справа) и премьер-министр Албании Эди Рама перед началом саммита НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Вильнюс перед началом саммита НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

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