Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Падению рубля обозначили границы

Когда стабилизируется курс национальной валюты

Рубль продолжает слабеть. 8 августа он пробил отметку в 97 руб. Опрошенные “Ъ FM” экономисты не исключают, что в течение месяца национальная валюта подешевеет до 100 руб. за доллар. С начала года рубль ослабел уже почти на 40%, а с начала лета — на 20%. Несмотря на то, что эталонная марка нефти Brent с июня стала дороже на $10, а российская Urals наконец преодолела потолок цен в $60 за баррель, который установил Запад.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сколько еще будет падать рубль? Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк считает, что в ближайшие месяцы он вряд ли выйдет из диапазона 90-100 руб. за доллар:

Как бизнес подстраивается под инфляцию

Как бизнес подстраивается под инфляцию

«Очередная волна ослабления рубля началась 8 августа. Связано это, прежде всего, с негативной статистикой по Китаю, по импорту и экспорту. Она негативно повлияла на целый ряд сырьевых товаров. Китайский экспорт год к году в июле упал на 14,5%, импорт — на 12%. Нефть отреагировала резким падением. Brent снижалась до $83. Серебро до сих пор снижается в рамках 2%. Падает стоимость меди, платины, палладия, цинка, никеля, алюминия. Для России это существенная статья доходов, и рубль, реагирующий на приток выручки от экспортеров, также снижался.

Нельзя сказать, что повышение цены на нефть компенсирует снижение объемов поставок. Мы видим, что Китай сократил закупки: в июле объем импортируемой нефти из России сократился на 16%. И так же в июне были сообщения о снижении поставок в Индию. В то же время мы ожидаем улучшения объема поставок в сентябре-октябре.

На рынок придет и валютная выручка, которая формировалась в период высоких цен на нефть — в конце июля, начале августа — когда котировки закрепились выше $80 за баррель. Тогда нефтедоллары начнут помогать рублю стабилизироваться».

Центробанк сообщил, что в июле россияне продали валюты на $44 млрд руб. Пик распродажи пришелся на первую половину месяца, когда доллар стал торговаться за 90 руб. А в июне, наоборот, россияне чаще покупали валюту, особенно в день мятежа ЧВК «Вагнер». Впрочем, для заметного влияния на курс этих объемов, по словам экономистов, недостаточно.

Почему эксперты прогнозируют дальнейшее снижение курса национальной валюты

Почему эксперты прогнозируют дальнейшее снижение курса национальной валюты

Не исключено, что в начале сентября российская валюта преодолеет рубеж в 100 руб. за доллар, говорит заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко:

«Исходным событием является сокращение профицита торгового баланса и сальдо по счету текущих операций в целом. Банк России прогнозирует, что торговый баланс сократится более чем в три раза, сальдо по счету текущих операций — почти в 10 раз. Вторым фактором является дисбаланс торговых операций в разрезе валют. Рубль слабеет к доллару, потому что именно долларов на рынке не хватает.

Экспортеры стали активнее переходить на юань, часть выручки они получают в китайской валюте, а курс растет из-за того, что не хватает именно долларовой ликвидности.

Из-за отсутствия механизмов кросс-курса у нас стоимость других валют к рублю определяется все-таки через доллар, который менее ликвидный. По всей видимости, курс 100 руб. за доллар мы тоже увидим, вряд ли есть причины для резкого ослабления рубля, скорее всего, это пики ситуации с ликвидностью, которые происходили ранее в течение нескольких дней, но потом рынок успокаивался. Полагаю, что курс 100 руб. за доллар будет в начале сентября».

9 августа Минфин выпустил обновленные данные по дефициту бюджета. С начала года он превысил 2,8 трлн руб. или 1,8% процента ВВП. За июль дефицит госказны вырос на 222 млрд руб.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Даниил Бабкин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...