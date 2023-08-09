Падению рубля обозначили границы

Рубль продолжает слабеть. 8 августа он пробил отметку в 97 руб. Опрошенные “Ъ FM” экономисты не исключают, что в течение месяца национальная валюта подешевеет до 100 руб. за доллар. С начала года рубль ослабел уже почти на 40%, а с начала лета — на 20%. Несмотря на то, что эталонная марка нефти Brent с июня стала дороже на $10, а российская Urals наконец преодолела потолок цен в $60 за баррель, который установил Запад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сколько еще будет падать рубль? Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк считает, что в ближайшие месяцы он вряд ли выйдет из диапазона 90-100 руб. за доллар:

«Очередная волна ослабления рубля началась 8 августа. Связано это, прежде всего, с негативной статистикой по Китаю, по импорту и экспорту. Она негативно повлияла на целый ряд сырьевых товаров. Китайский экспорт год к году в июле упал на 14,5%, импорт — на 12%. Нефть отреагировала резким падением. Brent снижалась до $83. Серебро до сих пор снижается в рамках 2%. Падает стоимость меди, платины, палладия, цинка, никеля, алюминия. Для России это существенная статья доходов, и рубль, реагирующий на приток выручки от экспортеров, также снижался.

Нельзя сказать, что повышение цены на нефть компенсирует снижение объемов поставок. Мы видим, что Китай сократил закупки: в июле объем импортируемой нефти из России сократился на 16%. И так же в июне были сообщения о снижении поставок в Индию. В то же время мы ожидаем улучшения объема поставок в сентябре-октябре.

На рынок придет и валютная выручка, которая формировалась в период высоких цен на нефть — в конце июля, начале августа — когда котировки закрепились выше $80 за баррель. Тогда нефтедоллары начнут помогать рублю стабилизироваться».

Центробанк сообщил, что в июле россияне продали валюты на $44 млрд руб. Пик распродажи пришелся на первую половину месяца, когда доллар стал торговаться за 90 руб. А в июне, наоборот, россияне чаще покупали валюту, особенно в день мятежа ЧВК «Вагнер». Впрочем, для заметного влияния на курс этих объемов, по словам экономистов, недостаточно.

Не исключено, что в начале сентября российская валюта преодолеет рубеж в 100 руб. за доллар, говорит заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко:

«Исходным событием является сокращение профицита торгового баланса и сальдо по счету текущих операций в целом. Банк России прогнозирует, что торговый баланс сократится более чем в три раза, сальдо по счету текущих операций — почти в 10 раз. Вторым фактором является дисбаланс торговых операций в разрезе валют. Рубль слабеет к доллару, потому что именно долларов на рынке не хватает.

Экспортеры стали активнее переходить на юань, часть выручки они получают в китайской валюте, а курс растет из-за того, что не хватает именно долларовой ликвидности.

Из-за отсутствия механизмов кросс-курса у нас стоимость других валют к рублю определяется все-таки через доллар, который менее ликвидный. По всей видимости, курс 100 руб. за доллар мы тоже увидим, вряд ли есть причины для резкого ослабления рубля, скорее всего, это пики ситуации с ликвидностью, которые происходили ранее в течение нескольких дней, но потом рынок успокаивался. Полагаю, что курс 100 руб. за доллар будет в начале сентября».

9 августа Минфин выпустил обновленные данные по дефициту бюджета. С начала года он превысил 2,8 трлн руб. или 1,8% процента ВВП. За июль дефицит госказны вырос на 222 млрд руб.

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Даниил Бабкин