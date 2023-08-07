Рубль демонстрирует слабость

Курс доллара в моменте преодолел отметку в 97 руб. впервые с марта 2023 года. Ослабление рубля продолжается. Сейчас американская валюта на Мосбирже торгуется в районе 96,5 руб. Евро — выше 106 руб. С 7 августа Минфин начинает покупки валюты в рамках бюджетного правила. Объемы небольшие. К тому же у ведомства есть и другие обязательства, из-за которых в реальности юани станут продавать, а не накапливать в ФНБ. На рынок будет поступать валюта на сумму около 500 млн руб. ежедневно.

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На прошлой неделе продажи были больше, и тем не менее доллар подорожал на 6 руб. за пять торговых сессий. Американская валюта преодолевала отметку в 96 руб., европейская — превысила 106 руб. В чем причина? И когда это закончится?

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что ключевая проблема в слабом экспорте. С этим согласен аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских:

«В августе основная причина сокращения экспорта — это снижение уровня добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки в рамках ОПЕК+. Мы видим некоторый рост цен на сырье, но в любом случае сокращение добычи и экспорта России в процентном соотношении меньше, чем процентный рост цен на нефть. Из-за этого наш экспорт "худеет" все сильнее и сильнее. Поэтому с начала месяца мы видим такую слабость рубля. Продолжится ли это в ближайшем будущем? Да.

Мы можем увидеть курс и 96-97 руб. за доллар. Однако ожидаем, что в этом диапазоне ослабление рубля приостановится.

Указ президента, который позволяет экспортным компаниям в рамках межгосударственных соглашений оставлять валюту на счетах зарубежных банков, на наш взгляд, существенного влияния на курс рубля не несет. Речь идет о специфических контрактах. По последним данным от Банка России, экспортеры по-прежнему продают довольно высокую долю валютной выручки — это в районе 90%».

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что в первом полугодии экспорт в России упал на 40%, а импорт вырос на 15%. Министр Решетников подтверждал, что в стране наблюдается дефицит собственной продукции, которая замещается иностранной. К тому же издержки на доставку товаров из-за рубежа, по словам чиновника, снизились. Экономист Bloomberg Economics по России Александр Исаков считает, что именно в этом фундаментальная причина слабости рубля, и в ближайшем будущем она никуда не денется:

«Российский экспорт чувствует себя не слишком хорошо. Но в последние месяцы экспортная выручка находится примерно в объемах 2018 года, то есть валюта по платежному балансу поступает примерно так же, как она поступала пять лет назад. Гораздо более интересная история — на стороне импорта. Например, в мае 2023 года Россия импортировала примерно на $26 млрд, и это близко к историческому пику 2012 года.

Таким образом за ослаблением курса стоит, скорее, импорт.

А если мы посмотрим на то, чем он финансируется, то это мягкая бюджетная политика, рост прежде всего потребительского кредитования и рост бюджетных расходов на 20% год к году первые шесть месяцев».

На последнем заседании по ключевой ставке Эльвира Набиуллина говорила, что вероятно ее дальнейшее повышение. В таком случае привлекательность сбережений в рублях должна вырасти. Однако последнее решение регулятора, когда ставка выросла до 8,5%, заметной роли не сыграло: с тех пор рубль ослаб еще на 6%, хотя прошло всего две недели.

В Центробанке отмечали, что вмешиваться в ход валютных торгов не собираются, и любые значения курса для регулятора приемлемы. Впрочем, министр экономического развития Максим Решетников, отвечая на вопрос о последних колебаниях, сослался на ЦБ и упомянул, что именно это ведомство может регулировать рынок. Впрочем, вряд ли Банк России пойдет на такой шаг, полагает финансовый консультант Исаак Беккер:

«Это отражение реальности. Импорт восстановился, экспортные отрасли приносят сейчас меньше. Многие стараются вывести свой капитал. Поэтому это нормальное и естественное положение дел.

И в целом оно должно устраивать государство, потому что бюджет трещит, а возможности Центрального банка и Минфина достаточно ограничены. Если государство богатое, если у регулятора были бы те $300 млрд, которые у него заморозили, тогда мы бы видели: выходит ЦБ, покупает валюту, продает. Но сейчас этой возможности нет. Банк России может поднимать ставку и дальше, но я не думаю, что это даст быстрый эффект».

Изначально Минэкономразвития прогнозировало, что средний курс доллара в 2023-м будет около 68 руб., и такое значение заложено в бюджет на текущий год. Затем прогноз пришлось пересмотреть до 76 руб. за доллар. В августе министр обещал снова обновить подсчеты с учетом резкой девальвации.

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Иван Якунин