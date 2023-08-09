Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 9 августа

10:19. Во вторник, 8 августа, ВСУ выпустили по Белгородской области не менее 118 снарядов (7 августа — 52). Об этом сообщается в ежедневной сводке, опубликованной губернатором Вячеславом Гладковым.

В результате одного из вчерашних инцидентов пострадал один человек и были зафиксированы разрушения

09:00. В результате «падения неустановленного объекта» в селе Колотиловка Краснояружского района Белгородской области пострадал мужчина, он получил осколочное ранение стопы. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем telegram-канале, скорая оказала местному жителю первую помощь, но от госпитализации он отказался.

08:11. Глава Белгородчины Вячеслав Гладков в своем вечернем эфире в соцсетях накануне прокомментировал заявление подписчицы о том, что в школе в пригородном Комсомольском детей якобы заставляют собираться по 300 руб. «на бомбоубежища».

«Хочется прям поругать сильно, если кто-то это делает. Делать этого категорически нельзя. Если кто-то действительно собирает деньги — пишите сразу в прокуратуру, потому что это противозаконно. Это [организация убежищ] задача администрации школ»,— прокомментировал губернатор.