За 8 августа ВСУ ударили по Белгородской области 118 снарядами

Во вторник, 8 августа, ВСУ выпустили по Белгородской области не менее 118 снарядов (7 августа — 52). Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В результате одного из инцидентов пострадал один человек и были зафиксированы разрушения.

В Белгородском районе по селу Нехотеевка ударили 13 артиллерийскими снарядами, по селу Журавлевка — десятью, по селу Красный Хутор — пятью. В селе Наумовка с беспилотника была сброшена граната. По селу Щетиновка выпустили 11 артиллерийских снарядов и 58 раз выстрелили из гранатомета. Пострадавших и разрушений нет.

В Краснояружском районе окраину села Колотиловка обстреляли семью артиллерийскими снарядами, окраину поселка Прилесье — двумя. Обошлось без последствий. При этом утром в селе Колотиловка упал неустановленный объект. Из-за этого загорелся сенник на территории частного домовладения. Также один мужчина получил осколочное ранение стопы. Бригада скорой оказала ему первую помощь, госпитализация не потребовалась.

В Шебекинском городском округе по хутору Панков было выпушено четыре минометных снаряда, по селу Новая Таволжанка и поселку Красное — по три. Пострадавших и разрушений нет.

Алина Морозова

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