Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 8 августа

11:00. РСЧС сообщает об обстреле села Колотиловка Краснояружского района Белгородской области.

10:25. В течение 7 августа Белгородскую область с Украины атаковали беспилотниками, артиллерией и минометами. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Всего было зафиксировано 52 разрыва и прилета беспилотников. Инциденты произошли в четырех районах и городских округах.

8:45. Участники профильной смены «Время первых» Ассамблеи детских организаций и активисты детских и молодежных объединений Тамбовской области встретились с Героем России летчиком Петром Каштановым. Более 300 детей задавали вопросы о подвиге, достижениях, службе и полетах. Летчик — уроженец тамбовской Жердевки.

В сентябре 2022 года истребитель-бомбардировщик Су-34 Петра Каштанова при выполнении боевой задачи в зоне спецоперации был сбит над территорией противника. В результате попадания по самолету и катапультирования летчик получил перелом руки, штурман — компрессионный перелом позвоночника. Противник начал прочесывать местность, раненый экипаж готовился подорвать себя гранатами, но украинских солдат спугнули удары российской артиллерии. Раненым Петру Каштанову и штурману Дмитрию Коптилову удалось выйти к своим.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину 7 августа