Мужчина погиб при обстреле поселка Горьковский в Белгородской области

В результате обстрела ВСУ поселка Горьковский Грайворонского горокруга Белгородской области погиб мужчина. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Причиной его смерти стали осколочные ранения.

Еще трое мужчин получили осколочные ранения ног, одна женщина — контузию. Бригадами скорой помощи их доставляют в больницы.

Мирные жители пострадали из-за разрыва пяти снарядов рядом со школой в центре поселка. Глава округа Геннадий Бондырев при содействии оперативных и аварийных служб проводит подомовой обход, чтобы установить другие последствия происшествия.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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