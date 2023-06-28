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Коммерсантъ FM
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Кино растет в цене

Стоимость производства контента для видеоплатформ увеличилась на 30%

Онлайн-кинотеатры увеличили расходы на производство собственного контента, в первом квартале показатель вырос на 29%, до 54 млрд руб., а к концу года превысит 207 млрд руб., подсчитали в TelecomDaily. Причиной стало как увеличение объема самого контента, так и повышение издержек. Производственные студии, по данным аналитиков, подняли цены на свои услуги в этом году на 30%. Впрочем, пока расходы с лихвой окупаются: выручка онлайн-кинотеатров от продажи своего контента растет, по оценкам экспертов, быстрее расходов.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Затраты на производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ в январе—марте выросли год к году на 29%, до 54 млрд руб., подсчитали в TelecomDaily. По прогнозу агентства, к концу года показатель превысит 207 млрд руб., увеличившись на 33%. Увеличивается и объем контента на платформах, уточняет гендиректор агентства Денис Кусков, «но в производстве участвуют один и те же актеры и студии, последние, в свою очередь, подняли цены в 2023 году на 30%».

Господин Кусков подчеркнул, что после начала военных действий на Украине возникли проблемы с оборудованием для съемок — как с камерами, разными комплектующими, так и софтом. «Оборудование в дефиците, новое стоит дороже, но все равно приходится покупать»,— отмечает он. Российская киноиндустрия на 90% использует иностранное оборудование, которому нет конкурентоспособных отечественных аналогов, отрасль «критически нуждается в государственном стимулировании», сообщал в мае РБК.

Весной 2022 года многие зарубежные стриминговые платформы ушли из России, включая Netflix. Universal, Disney, Sony, Warner и другие голливудские студии приостановили работу в стране и начали отзывать лицензии на показ своих фильмов. Это привело к притоку пользователей на пиратские видеосервисы. В погоне за зрителями онлайн-кинотеатры начали наращивать производство оригинального контента (см. “Ъ” от 19 мая).

В «Иви» прогнозируют дальнейший рост затрат на производство. Это связано с увеличением числа оригинальных проектов, которые онлайн-кинотеатр выпустит в 2023 году, «стоимость может варьироваться от проекта к проекту, но средняя цена, по нашим данным, останется на уровне 2022 года», объясняет представитель сервиса. Раскрывать показатели средней стоимости одного проекта в 2022 году в «Иви» отказались.

Подтверждают тенденцию и в Okko: «Оригинальные проекты выступают главным дифференцирующим фактором для конкурирующих онлайн-кинотеатров, они всегда возглавляют чарты, их обсуждают». Российский продукт набирает популярность не столько из-за освобождения ниши, сколько из-за повышения качества, подчеркнул представитель сервиса. На платформе до конца года выйдет не менее десяти проектов, говорят в Okko.

В Premiere добавили, что рост цен на производство связан не только с увеличением объема контента, но и с улучшением его качества, «в связи с этим, а также из-за внешних причин, влияющих на общий рост цен на кинопроизводство в мире, затраты на контент год от года растут». Частично рост цен спровоцировала еще пандемия, затем — санкции, добавили в видеосервисе.

Затраты на собственное производство у онлайн-кинотеатров неминуемо будут расти, считает директор департамента новых технологий J`son & Partners Consulting Дмитрий Колесов. «Востребованный контент западных студий недоступен, аудитория все больше смотрит российский. Для удовлетворения этого спроса необходимы новые тайтлы»,—говорит он.

Но и рынок лицензирования контента будет увеличиваться вместе с доходами от перепродажи на другие площадки, полагает господин Колесов. Так, общая выручка онлайн-кинотеатров «Кинопоиск», Ivi, Start, more.tv и «Смотрим» от продажи контента собственного производства (originals) на сторонние площадки в 2022 году составила 5,1 млрд руб., сообщали в апреле «Ведомости». По мнению Дмитрия Колесова, в этом году показатель как минимум удвоится.

Юлия Юрасова

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