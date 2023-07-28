Все контенты мира

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Онлайн-кинотеатры выходят на окупаемость

Уход западных мейджоров не ухудшил финансовые показатели российских онлайн-кинотеатров. Так, «Кинопоиск» и «Иви» в этом году вышли на окупаемость, рассказали источники “Ъ”. Еще до начала военных действий на Украине о прибыльности заявляли Start и Wink, но эксперты отмечают, что речь идет об операционных показателях, а не возврате инвестиций. Они допускают, что улучшению финансовых показателей видеоплатформ способствовало урезание расходов, в частности, отказ от неэффективных сделок по выпуску оригинального контента.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Кинопоиск» (принадлежит «Яндексу») по итогам второго квартала впервые вышел на окупаемость, сообщил “Ъ” источник, близкий к руководству платформы. По словам другого собеседника “Ъ” на медиарынке, в этом году другой онлайн-кинотеатр — «Иви» также стал безубыточным. В «Иви» отказались от комментариев.

«Яндекс» 27 июля отчитался о финансовых результатах за второй квартал. Из них следует, что в целом группа «Плюс и развлекательные сервисы» впервые показала положительный результат по скорректированной EBITDA — 1,8 млрд руб., а выручка сегмента выросла на 152%, до 15,5 млрд руб. (см. “Ъ” от 27 июля). В «Кинопоиске» сообщили, что ежемесячная аудитория сервиса увеличилась на 60%, до 9,1 млн подписчиков (в среднем за первое полугодие). Представитель компании уточнил, что «Кинопоиск» — один из главных драйверов подписки «Плюс».

После начала военных действий на Украине многие зарубежные стриминговые платформы ушли из России, крупнейшие голливудские правообладатели Universal, Disney, Sony, Warner и другие также остановили работу в стране и начали отзывать лицензии на показ своих фильмов. Это привело к притоку пользователей на пиратские видеосервисы (см. “Ъ” от 16 сентября 2022 года).

Несмотря на это, рынок российских онлайн-кинотеатров, отмечали в «ТМТ Консалтинге», по итогам 2022 года показал рост — на 17%, до 67,8 млрд руб. (см. “Ъ” от 17 марта). Улучшение динамики аналитики связывают с развитием цифровых экосистем, приходом новых зарубежных поставщиков контента, а также ростом оригинальных проектов. По итогам 2023 года участники рынка ждут его роста на 10–20%, до 70–80 млрд руб.

Онлайн-кинотеатры не впервые заявляют о прибыльности, отмечает директор департамента новых технологий J`son & Partners Consulting Дмитрий Колесов: «Но всегда говорили только об операционной окупаемости. Вопрос, когда будут возвращены инвестиции, остается открытым». В Start утверждали, что вышли на окупаемость в 2019 году. В Wink (принадлежит «Ростелекому») заявили “Ъ”, что это «исторически прибыльный бизнес». В Kion (МТС) отметили, что фокус компании направлен на увеличение абонентской базы и лояльность пользователей: «По итогам первого квартала прирост подписчиков составил год к году 50%. При этом мы поддерживаем и наращиваем операционную прибыль».

Гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин считает выход на окупаемость «Кинопоиска» и «Иви» логичным, поскольку это лидеры рынка, которые в числе первых начали инвестировать в оригинальные сериалы. В то же время главный редактор «Кино-Театр.Ру», директор по развитию веб-кинотеатра СHILL Жан Просянов считает «самой очевидной причиной» прибылей снижение расходов: «Это может быть в том числе сокращение библиотеки, отказ от неэффективных сделок по оригинальным проектам».

«Иви», отмечает эксперт, удачно «оседлал турецкую волну» — получил на эксклюзивных условиях много проектов, которые выходят с незначительным отрывом от премьер: «Кроме того, платформа начала делить расходы на производство контента с НТВ». В стратегии «Кинопоиска», уточнил эксперт, большую роль играет включение онлайн-кинотеатра в экосистему «Яндекса»: «Продукты плавно перетекают с одной платформы на другую».

Юлия Юрасова

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