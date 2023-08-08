В Белгороде закрыли пункт выдачи гуманитарной помощи из-за снижения спроса

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что из-за существенного снижения спроса пункт выдачи гуманитарной помощи в доме спорта «Космос» закроется с 10 августа. За вчерашний день, 7 августа, в пункте было выдано 28 продуктовых наборов, тогда как на старте в день выдавали по 4 тыс.

«Пункт работал более двух месяцев. За это время волонтеры выдали почти 33,5 тыс. различных наборов: продуктов питания, средств личной гигиены, бытовой химии»,— пояснил чиновник в Telegram-канале.

По его словам, поток жителей Шебекинского горокруга и других муниципалитетов, которым оказывали поддержку в пункте, сократился в десятки раз. Гуманитарную помощь продолжат оказывать на территории других муниципалитетов в Белгородской области.

Пункты гуманитарной помощи начали работать в Белгородской области в начале лета, когда приграничные районы региона подвергались мощным обстрелам со стороны Украины. Тогда, например, Шебекинский городской округ покинуло большинство жителей, которые разъехались по родственникам и пунктам временного размещения.

Белгородская область, по данным властей, получила более 1 тыс. тонн гуманитарной помощи из 47 регионов. После снижения интенсивности обстрелов люди начали возвращаться в свои дома. К середине июля около 60 тыс. пострадавших от обстрелов белгородцев получили компенсационные выплаты.

Сергей Толмачев, Воронеж