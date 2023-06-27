Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

WhatsApp тестирует возможность закреплять сообщения на определенный срок

Мессенджер WhatsApp тестирует новую функцию, благодаря которой пользователи смогут закреплять сообщения вверху чата на ограниченное время. Функция доступна в бета-версии для Android, на данный момент неизвестно, когда она появится в стабильной версии и на iOS.

Новая возможность будет доступна как для личных чатов, так и для групповых. Будет доступно несколько вариантов закрепления сообщения — на сутки, неделю или месяц. В дальнейшем возможно, что пользователь сможет сам устанавливать точный период, когда сообщение будет закреплено. Открепить сообщение можно в любое время.

Ранее WhatsApp позволил ставить на беззвучный режим звонки от неизвестных абонентов. Также сервис добавил режим проверки конфиденциальности, когда мессенджер позволит изучить все настройки безопасности и поможет пользователям выбрать наиболее подходящие для них.

Евгений Федуненко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...