WhatsApp тестирует возможность закреплять сообщения на определенный срок

Мессенджер WhatsApp тестирует новую функцию, благодаря которой пользователи смогут закреплять сообщения вверху чата на ограниченное время. Функция доступна в бета-версии для Android, на данный момент неизвестно, когда она появится в стабильной версии и на iOS.

Новая возможность будет доступна как для личных чатов, так и для групповых. Будет доступно несколько вариантов закрепления сообщения — на сутки, неделю или месяц. В дальнейшем возможно, что пользователь сможет сам устанавливать точный период, когда сообщение будет закреплено. Открепить сообщение можно в любое время.

Ранее WhatsApp позволил ставить на беззвучный режим звонки от неизвестных абонентов. Также сервис добавил режим проверки конфиденциальности, когда мессенджер позволит изучить все настройки безопасности и поможет пользователям выбрать наиболее подходящие для них.

Евгений Федуненко