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Коммерсантъ FM
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Великобритания расширила санкции против России и Белоруссии

Великобритания обновила список санкционных ограничений в отношении России и добавила в него 19 новых позиций. Список в отношении Белоруссии расширили на шесть позиций. Ограничения также коснулись компаний из ОАЭ и Турции.

В санкционный список (.pdf) были включены российская компания по разработке электроники «СМТ-АйЛогик», поставщик высокотехнологичных электронных компонентов «ТестКомплект», а также зарегистрированная в Санкт-Петербурге компания Stout. Все компании, по утверждению британских властей, имеют стратегическое значение или оказывают поддержку российскому правительству.

Также власти ввели санкции в отношении иранских физических и юридических лиц, которые по утверждению британской стороны, оказывают поддержку России в сфере обороны. Рестрикции, в частности, были введены в отношении иранской компании Paravar Pars и подразделений Корпуса стражей исламской революции, занимающихся опытно-конструкторскими разработками и аэрокосмическими технологиями.

Кроме того, Великобритания ввела санкции против поставляющей беспилотники компании из Дубая Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading и турецких компаний Azu International и Turkik Union Digital Teknoloji Donosum Ofisi, занимающихся поставками компьютерных компонентов и технологий для оборонного сектора.

В санкционный список (.pdf), который устанавливает ограничения в отношении зарегистрированных в Белоруссии компаний, были включены, в частности, конструкторское предприятие оптоэлектронной промышленности ОАО «Пеленг», ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения», осуществляющее ремонт вооружения и военной техники ПВО, а также ОАО «Оршанский Авиаремонтный Завод».

«Санкции, которые были введены сегодня, значительно уменьшат российские возможности и сократят цепь военных поставок»,— прокомментировал решение правительства глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли (цитата по Reuters).

20 июля Великобритания ввела санкции против физических и юридических лиц, якобы связанных с ЧВК «Вагнер» в ЦАР и Судане. 17 июля правительство Великобритании расширило список лиц и компаний, попадающих под действие антироссийских санкций, на 14 позиций. В частности, под британские санкции попали министр просвещения РФ Сергей Кравцов и министр культуры РФ Ольга Любимова.

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