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Коммерсантъ FM
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Великобритания объявила санкции против командиров ЧВК «Вагнер» в Мали и ЦАР

Министерство иностранных дел Великобритании ввело новые санкции против частной военной компании «Вагнер» за деятельность в Африке. В числе прочих в списки попали Иван Маслов и Виталий Перфилев, которые названы руководителями группировок в Мали и ЦАР соответственно, а также Константин Пикалов, который назван «правой рукой» основателя ЧВК Евгения Пригожина.

Всего под санкции попали восемь человек и пять компаний. В числе организаций, внесенных в черный список,— «М Инвест» Евгения Пригожина, которая, как утверждается, занимается добычей золота в Судане, а также суданские Maroe Gold и Al-Solag Mining Company, центральноафриканские Lobaye Invest Sarlu и Sewa Security.

В списках физлиц также находятся директор Maroe Gold и региональный директор «М Инвест» Михаил Потепкин, гендиректор «М Инвест» Андрей Мандель, глава «Русского дома» в Банги Дмитрий Сытый, а также Александр Малолетко, Александр Иванов. Они обвиняются в убийствах гражданского населения, нарушениях гуманитарного права, угрозе миру и стабильности.

О ситуации с ЧВК «Вагнер» в Африке после мятежа в РФ — в материале «Ъ» «А-а, в Африке "Вагнер" вот такой ширины».

Леонид Уварчев

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