«Локомотив» встал на путь исправления

Во втором туре группового этапа Кубка России с участием клубов премьер-лиги «Урал» обыграл «Ростов» — 1:0, а «Локомотив» с таким же счетом одолел «Рубин». Таким образом, москвичи с шестью очками лидируют в этой группе. Екатеринбуржцы и ростовчане имеют по три балла, а у казанцев — ноль.

После первого тура лидерство в группе B захватили «Локомотив» и «Ростов», которые одержали трехочковые победы над «Уралом» и «Рубином» соответственно. Теперь лидеры поменялись соперниками. Ростовчане приехали в гости к екатеринбургскому клубу, который, в отличие от Кубка России, блестяще стартовал в чемпионате страны и взял семь очков из девяти возможных. Причем они как раз смазали старт в национальном первенстве неожиданным поражением от «Крыльев Советов» — 1:5.

В кубковом матче главный тренер «Ростова» Валерий Карпин вновь прибег к глубокой ротации состава.

Его уральский коллега Виктор Гончаренко выставил более близкое к оптимальному сочетание футболистов, и, наверное, поэтому его команда выглядела поинтереснее. У гостей ничего не клеилось в атаке, хотя вроде бы у них было кому ее конструировать при наличии тех же Даниила Уткина и Хорена Байрамяна, владеющих острым пасом. Но пока номинальные плеймейкеры безмолвствовали, их функции взял на себя вратарь «Ростова» Сергей Песьяков, который длинной передачей застал врасплох центральных защитников «Урала» и почти вчистую вывел на чужие ворота Мохаммада Мохеби. И иранец, в свою очередь, грамотно распорядился этим стихийно возникшим моментом, однако его удар отразила штанга.

В первом тайме так и не удалось понять, что представляет собой второй голкипер екатеринбуржцев Алексей Мамин, получивший редкий шанс проявить себя, пока первому номеру Илье Помазуну предоставили небольшой отдых. Песьяков в общем-то тоже не вспотел, но незадолго до перерыва ему все-таки пришлось выгребать мяч из сетки. Ростовчане не разобрались с оппонентами при подаче углового и позволили Александру Юшину пробить даже не головой, а ногой аккурат впритирку со штангой.

Во втором тайме хозяева сразу же укрепили состав заменами, выпустив двух ведущих игроков — Дениса Кулакова и Даниеля Мишкича. И гости как-то совсем потерялись, рискуя пропустить еще один гол. Карпин также ввел в строй резервы во главе с капитаном команды Данилом Глебовым, но в нападении у его подопечных по-прежнему не ладилось. Мамин так и остался без работы, а вот Песьяков в концовке два сейва совершил, нейтрализовав в том числе выход один на один Игоря Дмитриева. «Урал» победил 1:0 и с тремя очками опередил «Ростов» по дополнительным показателям.

«Рубин» и «Локомотив» недавно уже встречались в первом туре чемпионата, и тогда выступавшие дома москвичи едва не проиграли, вырвав ничью на последних минутах.

А непосредственно перед этим матчем и они, и казанцы потерпели болезненные поражения с одинаковым счетом 1:4, пострадав от ЦСКА и «Спартака». Так что обеим командам нужно было реабилитироваться, хотя отдуваться за провалы в премьер-лиге вышли уже другие, за некоторым исключением, футболисты.

В частности, у «Локомотива» даже в заявке отсутствовал нападающий Артем Дзюба. Зато на поле появился давно и прочно обосновавшийся в запасе Маринато Гилерме. Правда, бразильский вратарь с российским паспортом практически в первом же опасном эпизоде у его ворот после навеса со стандарта сыграл неуверенно и не удержал мяч в руках. К счастью для гостей, все обошлось без неприятных последствий, а потом Гилерме и не беспокоили. Да и казанский голкипер Никита Янович в основном безучастно наблюдал за происходящими событиями. Борьбы в Казани было много, а футбола мало. Достаточно сказать, что за весь первый тайм соперники нанесли лишь по одному удару. Куда ближе они были к красной карточке за грубость, чем к голу.

Главному тренеру «Локомотива» Михаилу Галактионову так не понравилось увиденное, что в перерыве он произвел тройную замену в расчете на быстрые ноги Наира Тикнизяна, Сергея Пиняева и Максима Глушенкова. Игра, действительно, стала раскрываться, и в итоге железнодорожники реализовали угловой. Впрочем, к взятию ворот привела грубейшая ошибка Яновича, который не дотянулся до мяча, а Владислав Сарвели оказался тут как тут и переправил его в сетку. Глушенков дважды мог удвоить преимущество после передач Пиняева, а во втором случае даже забил, но его гол отменили из-за спорного офсайда.

«Локомотив» выиграл 1:0 и с шестью очками единолично возглавил группу В.

Александр Ильин