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Коммерсантъ FM
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«Локомотив» встал на путь исправления

После ничьей с «Рубином» в чемпионате железнодорожники победили его в кубке

Во втором туре группового этапа Кубка России с участием клубов премьер-лиги «Урал» обыграл «Ростов» — 1:0, а «Локомотив» с таким же счетом одолел «Рубин». Таким образом, москвичи с шестью очками лидируют в этой группе. Екатеринбуржцы и ростовчане имеют по три балла, а у казанцев — ноль.

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Как ни держали футболисты «Рубина» нападающего «Локомотива» Владислава Сарвели (в белой форме), именно он забил победный гол

Как ни держали футболисты «Рубина» нападающего «Локомотива» Владислава Сарвели (в белой форме), именно он забил победный гол

Фото: Коммерсантъ / Артем Дергунов  /  купить фото

Фрагмент кубкового матча между московским «Локомотивом» и казанским «Рубином»

Фрагмент кубкового матча между московским «Локомотивом» и казанским «Рубином»

Фото: Коммерсантъ / Артем Дергунов  /  купить фото

Фрагмент кубкового матча между московским «Локомотивом» и казанским «Рубином»

Фрагмент кубкового матча между московским «Локомотивом» и казанским «Рубином»

Фото: Коммерсантъ / Артем Дергунов  /  купить фото

Фрагмент кубкового матча между московским «Локомотивом» и казанским «Рубином»

Фрагмент кубкового матча между московским «Локомотивом» и казанским «Рубином»

Фото: Коммерсантъ / Артем Дергунов  /  купить фото

Фрагмент кубкового матча между московским «Локомотивом» и казанским «Рубином»

Фрагмент кубкового матча между московским «Локомотивом» и казанским «Рубином»

Фото: Коммерсантъ / Артем Дергунов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Артем Дергунов  /  купить фото

Фрагмент кубкового матча между московским «Локомотивом» и казанским «Рубином»

Фрагмент кубкового матча между московским «Локомотивом» и казанским «Рубином»

Фото: Коммерсантъ / Артем Дергунов  /  купить фото

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Как ни держали футболисты «Рубина» нападающего «Локомотива» Владислава Сарвели (в белой форме), именно он забил победный гол

Фото: Коммерсантъ / Артем Дергунов  /  купить фото

Фрагмент кубкового матча между московским «Локомотивом» и казанским «Рубином»

Фото: Коммерсантъ / Артем Дергунов  /  купить фото

Фрагмент кубкового матча между московским «Локомотивом» и казанским «Рубином»

Фото: Коммерсантъ / Артем Дергунов  /  купить фото

Фрагмент кубкового матча между московским «Локомотивом» и казанским «Рубином»

Фото: Коммерсантъ / Артем Дергунов  /  купить фото

Фрагмент кубкового матча между московским «Локомотивом» и казанским «Рубином»

Фото: Коммерсантъ / Артем Дергунов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Артем Дергунов  /  купить фото

Фрагмент кубкового матча между московским «Локомотивом» и казанским «Рубином»

Фото: Коммерсантъ / Артем Дергунов  /  купить фото

После первого тура лидерство в группе B захватили «Локомотив» и «Ростов», которые одержали трехочковые победы над «Уралом» и «Рубином» соответственно. Теперь лидеры поменялись соперниками. Ростовчане приехали в гости к екатеринбургскому клубу, который, в отличие от Кубка России, блестяще стартовал в чемпионате страны и взял семь очков из девяти возможных. Причем они как раз смазали старт в национальном первенстве неожиданным поражением от «Крыльев Советов» — 1:5.

В кубковом матче главный тренер «Ростова» Валерий Карпин вновь прибег к глубокой ротации состава.

Его уральский коллега Виктор Гончаренко выставил более близкое к оптимальному сочетание футболистов, и, наверное, поэтому его команда выглядела поинтереснее. У гостей ничего не клеилось в атаке, хотя вроде бы у них было кому ее конструировать при наличии тех же Даниила Уткина и Хорена Байрамяна, владеющих острым пасом. Но пока номинальные плеймейкеры безмолвствовали, их функции взял на себя вратарь «Ростова» Сергей Песьяков, который длинной передачей застал врасплох центральных защитников «Урала» и почти вчистую вывел на чужие ворота Мохаммада Мохеби. И иранец, в свою очередь, грамотно распорядился этим стихийно возникшим моментом, однако его удар отразила штанга.

В первом тайме так и не удалось понять, что представляет собой второй голкипер екатеринбуржцев Алексей Мамин, получивший редкий шанс проявить себя, пока первому номеру Илье Помазуну предоставили небольшой отдых. Песьяков в общем-то тоже не вспотел, но незадолго до перерыва ему все-таки пришлось выгребать мяч из сетки. Ростовчане не разобрались с оппонентами при подаче углового и позволили Александру Юшину пробить даже не головой, а ногой аккурат впритирку со штангой.

Во втором тайме хозяева сразу же укрепили состав заменами, выпустив двух ведущих игроков — Дениса Кулакова и Даниеля Мишкича. И гости как-то совсем потерялись, рискуя пропустить еще один гол. Карпин также ввел в строй резервы во главе с капитаном команды Данилом Глебовым, но в нападении у его подопечных по-прежнему не ладилось. Мамин так и остался без работы, а вот Песьяков в концовке два сейва совершил, нейтрализовав в том числе выход один на один Игоря Дмитриева. «Урал» победил 1:0 и с тремя очками опередил «Ростов» по дополнительным показателям.

«Рубин» и «Локомотив» недавно уже встречались в первом туре чемпионата, и тогда выступавшие дома москвичи едва не проиграли, вырвав ничью на последних минутах.

А непосредственно перед этим матчем и они, и казанцы потерпели болезненные поражения с одинаковым счетом 1:4, пострадав от ЦСКА и «Спартака». Так что обеим командам нужно было реабилитироваться, хотя отдуваться за провалы в премьер-лиге вышли уже другие, за некоторым исключением, футболисты.

В частности, у «Локомотива» даже в заявке отсутствовал нападающий Артем Дзюба. Зато на поле появился давно и прочно обосновавшийся в запасе Маринато Гилерме. Правда, бразильский вратарь с российским паспортом практически в первом же опасном эпизоде у его ворот после навеса со стандарта сыграл неуверенно и не удержал мяч в руках. К счастью для гостей, все обошлось без неприятных последствий, а потом Гилерме и не беспокоили. Да и казанский голкипер Никита Янович в основном безучастно наблюдал за происходящими событиями. Борьбы в Казани было много, а футбола мало. Достаточно сказать, что за весь первый тайм соперники нанесли лишь по одному удару. Куда ближе они были к красной карточке за грубость, чем к голу.

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Главному тренеру «Локомотива» Михаилу Галактионову так не понравилось увиденное, что в перерыве он произвел тройную замену в расчете на быстрые ноги Наира Тикнизяна, Сергея Пиняева и Максима Глушенкова. Игра, действительно, стала раскрываться, и в итоге железнодорожники реализовали угловой. Впрочем, к взятию ворот привела грубейшая ошибка Яновича, который не дотянулся до мяча, а Владислав Сарвели оказался тут как тут и переправил его в сетку. Глушенков дважды мог удвоить преимущество после передач Пиняева, а во втором случае даже забил, но его гол отменили из-за спорного офсайда.

«Локомотив» выиграл 1:0 и с шестью очками единолично возглавил группу В.

Александр Ильин

«Путь РПЛ»

Групповой этап. Второй тур

Группа B. «Урал»—«Роcтов» 1:0 (Юшин, 41). «Рубин»—«Локомотив» 0:1 (Сарвели, 63).

Таблица группы B

В Н П М О

1. «Локомотив» 2 0 0 3:1 6

2. «Урал» 1 0 1 2:2 3

3. «Ростов» 1 0 1 1:1 3

4. «Рубин» 0 0 2 0:2 0

  • Газета «Коммерсантъ» №144 от 09.08.2023, стр. 12

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