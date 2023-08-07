«Зенит» проиграл на своем поле «Динамо» со счетом 3:2. Команда Сергея Семака в рамках Российской премьер-лиги уступила московскому клубу в домашнем матче впервые за шесть лет. Действующий чемпион в трех турах набрал только четыре очка из девяти возможных. Такой старт сезона оставил самый богатый клуб страны на шестом месте. Пока в турнире только две команды не потеряли очки — это «Спартак» и «Краснодар». Они возглавляют таблицу. Третий тур завершился матчем «Сочи»—«Ахмат», где хозяева проиграли (1:2). За развитием событий на футбольных полях следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Болельщики давно ждали действительно упорной борьбы за чемпионство, а то досрочное оформление золотых медалей в исполнении «Зенита» и его бюджета многим искренне надоело. И вот продажа ключевых игроков привела к тому, что из машины, которая штампует победы одну за другой, команда Семака превратилась в обычный клуб. Да, грозный, но проиграть такая команда может кому угодно, даже дома.

«Зенит» и «Динамо» выдали по-настоящему классный матч. Скорости, особенно в первом тайме, были не ниже, чем во многих европейских топ-чемпионатах. А какие голы — любо-дорого посмотреть. Динамовцы, кстати, забили первыми в самом начале, и даже пропустив, не рассыпались и долгое время вели 2:1.

А какая была развязка — не каждый режиссер, снимая фильм о футболе такое придумает. Представьте, на 90-й минуте бомбардир «Зенита» Иван Сергеев сравнивает счет — 2:2, и кажется, что ничья неизбежна. Но в компенсированное время, сначала «Зенит» остается вдесятером, красную карточку получает Вильмар Барриос, а потом Вячеслав Грулев приносит «Динамо» победу.

Болельщики «Зенита», конечно, были возмущены красной карточкой, которую, кстати, после просмотра VAR не признать было сложно. Оценив результаты «Зенита» на старте и игру «Динамо», футбольный эксперт Олег Корнаухов сделал такой вывод:

«Это говорит о том, что чемпионат в этом году будет интересный. "Зенит" не смог реализовать то преимущество, которое было. И это говорит о том, что таких футболистов, как Малком, которые решают эпизоды, сейчас в РПЛ нет».

К тому же команды, которые должны бороться с «Зенитом» за чемпионство, начали достойно. «Спартак» обыграл «Рубин» (4:1) и пока идет без поражений. ЦСКА с тем же счетом вынес «Локомотив», что для многих стало сюрпризом. «Крылья Светов» в Самаре разгромили «Ростов» Валерия Карпина — 5:1 — и все же делать далеко идущие выводы о нашем чемпионате пока рано, уверен комментатор Константин Генич:

«Во время первых трех туров так обычно и происходит — каждый может обыграть любого. Это "Спартак" и "Краснодар" пока идут без потерь, но вот им где-то в каких-то моментах повезло. Но пока открыто трансферное окно, мне кажется, вообще бессмысленно рассуждать, каким у нас будет чемпионат. Скорее всего, он будет более ровным, чем в предыдущие годы».

Больших судейских скандалов в рамках третьего тура не случилось, но наставник клуба «Пари НН» Сергей Юран, который в матче с «Краснодаром» получил красную карточку за апелляции к арбитрам, все равно поднял тему судейства:

«Есть вопросы, конечно, к трактовкам. И я не могу понять, что после игры судьям можно говорить. Они могут объяснить, или они вообще неприкасаемые? Им нельзя даже слова сказать? Или только "спасибо-спасибо" после игры».

Конечно, по каждому эпизоду тренеру были даны объяснения, которые, скорее всего, мало устроили наставника «Пари НН». Ведь ответа на вопрос, доколе, разные арбитры по-разному будут трактовать одни и те же правила, мы так и не получили. И уверен, вряд ли получим. Так что к резонансным судейским историям в РПЛ, нам всем, похоже, нужно просто привыкнуть.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".