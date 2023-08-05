«Крылья Советов» разгромили «Ростов» в матче РПЛ

В субботу, 4 августа, в матче 3-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) самарские «Крылья Советов» на своем поле принимали «Ростов». Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.

В составе самарского коллектива дважды отличился Никита Салтыков, по одному мячу забили Владимир Хубулов, Егор Карпицкий и Роман Ежов. Единственный гол у гостей в активе Николая Комличенко.

Самарская команда набрала 7 очков и поднялась на промежуточное второе место. У «Ростова» 4 очка, коллектив пока находится на седьмой позиции.