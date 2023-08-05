«Спартак» забивает и лидирует

Третью победу подряд одержал в чемпионате России по футболу «Спартак». Красно-белые разобрались на выезде с «Рубином» — 4:1, что позволило им при равенстве очков опередить «Краснодар» по дополнительным показателям и выйти на первое место. С таким же счетом ЦСКА неожиданно вынес «Локомотив». С шестью баллами армейцы пока занимают пятую строчку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадры матча «Спартак»—«Рубин» Фото: ФК «Спартак» Фото: ФК «Спартак» Фото: ФК «Спартак» Фото: ФК «Спартак» Фото: ФК «Спартак» Фото: ФК «Спартак» Фото: ФК «Спартак» Следующая фотография 1 / 7 Кадры матча «Спартак»—«Рубин» Фото: ФК «Спартак» Фото: ФК «Спартак» Фото: ФК «Спартак» Фото: ФК «Спартак» Фото: ФК «Спартак» Фото: ФК «Спартак» Фото: ФК «Спартак»

Все матчи субботней программы третьего тура заслуживали внимания, хотя, конечно, ее гвоздем было дерби ЦСКА—«Локомотив». Так сложилось на старте чемпионата, что даже встречи «Крылья Советов»—«Ростов» и «Оренбург»—«Урал» непосредственно влияли на ситуацию в верхней части турнирной таблицы. Что уж говорить о противостоянии «Рубина» со «Спартаком», который преследовал «Краснодар», набравший после победы над «Пари Нижним Новгородом» максимальные девять очков.

Те же «Крылья» и «Ростов» перед матчем в Самаре имели по четыре балла. Подопечные Игоря Осинькина в предыдущем туре ушли от поражения, уступая 1:3 «Динамо». На этот раз уже они поставили в столь неудобное положение своего соперника, причем преимущество «плюс два» создали себе к десятой минуте. Сначала отличился Владимир Хубулов, а затем Никита Салтыков, который запомнился тем, что забил победный гол «Спартаку» в прошлом Кубке России, когда еще выступал за «Акрон» из первой лиги.

Но команда Валерия Карпина недавно остановила сам «Зенит», да и вообще ей не привыкать отыгрываться в нынешнем чемпионате, так как во всех трех матчах она пропускала первой. И сейчас ростовчане дали понять, что 0:2 для них не приговор, когда Николай Комличенко воспользовался грубой ошибкой самарского вратаря Богдана Овсянникова на выходе. Однако на 35-й минуте неугомонный Салтыков оформил дубль и восстановил разницу в два мяча. А уже во втором тайме хозяева повели 4:1, после того как ошибся голкипер «Ростова» Сергей Песьяков и Егор Карпицкий наказал его.

В концовке же дело дошло до еще более крупного разгрома, когда Роман Ежов реализовал пенальти, который сам и заработал. «Крылья» выиграли 5:1 и с семью очками временно поднялись на второе место.

«Спартак» одержал две победы на старте чемпионата, но обе были тяжелые, а вернувшийся в премьер-лигу «Рубин» произвел впечатление весьма боеспособной команды, поэтому, по прогнозам, москвичей ждал трудный выезд в Казань. Хозяева действительно сверхагрессивно начали матч, и Джоэль Фамейе едва не открыл счет. Красно-белых спас центральный защитник Георгий Джикия, выбивший мяч из ворот. Только после этого они по-настоящему вошли в игру и почти сразу вскрыли казанскую оборону. Центрфорвард Александр Соболев оттянулся в глубину и выступил в роли плеймейкера, отдав тонкий пас на Тео Бонгонду, который убежал один на один с вратарем Юрием Дюпиным, обвел его и поразил пустой створ.

Но ближе к перерыву «Рубин» отквитал красивый гол спартаковского новичка. Причем это произошло после того, как арбитр Евгений Кукуляк необоснованно назначил штрафной в ворота гостей, потому что Руслан Литвинов в принципе не нарушал правила. К тому же красно-белым не повезло вдвойне, ведь сомнительный стандарт привел к тому, что Иву Угочукву сыграл на подборе, пробил, а Даниил Хлусевич головой срезал мяч в собственные ворота.

Однако во втором тайме главный тренер столичного клуба Гильермо Абаскаль произвел две результативные замены, причем бывший армеец Хесус Медина забил не просто в первом матче за «Спартак», а на первых же секундах своего пребывания на поле. Ассистировал парагвайцу Даниил Денисов, сделавший идеальный навес практически во вратарскую площадь. Вскоре Соболев вывел один на один с Дюпиным Михаила Игнатова, и другой джокер Абаскаля в падении успел пробросить мяч в сетку. Ну а лучший бомбардир красно-белых Квинси Промес с передачи Кристофера Мартинса окончательно сломал «Рубин», который проиграл матч буквально за 15 минут.

Победив 4:1, «Спартак» не только догнал с девятью очками «Краснодар», но и благодаря большему количеству голов (девять против шести) возглавил премьер-лигу.

Тем временем «Урал» добился успеха в Оренбурге — 2:0, уверенно использовав численное большинство после раннего удаления у хозяев Брайана Мансильи. Таким образом, екатеринбуржцы, взявшие в трех турах семь баллов, по-прежнему находятся в группе лидеров.

Московские дерби всегда интересны сами по себе, даже без привязки к конкретной турнирной ситуации. Хотя на «ВЭБ Арене» встретились претенденты на чемпионство, которые, правда, уже понесли потери. Дебют явно остался за «Локомотивом», нанесшим несколько опасных ударов. Один из них в исполнении Максима Глушенкова со стандарта не без труда отразил голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, при этом Артему Дзюбе уже никто не мешал добить мяч в пустые ворота. Но опытный нападающий гостей на удивление промахнулся, не сумев правильно подобрать ногу.

А в итоге прилетело железнодорожникам, которые за пару минут получили два гола. Сперва Илья Самошников по неосторожности заплел ноги в штрафной площади Федору Чалову, и форварду армейцев опять пришлось бить пенальти. Напомним, в прошлом матче с «Ахматом» он собрал целый хет-трик на 11-метровых. Чалов снова подтвердил статус штатного пенальтиста и потом еще эстетично подыграл пяткой Милану Гаичу, который избежал дисквалификации после удаления в той же скандальной встрече с «Ахматом» и потому появился на поле. Серб просто не имел права запороть такой момент и отправил мяч в сетку.

Футболисты «Локомотива» были явно обескуражены подобным развитием событий, и даже перерыв не помог им прийти в себя. Вдобавок ко всему защитник красно-зеленых Марио Митай совершил результативную ошибку, и Максим Мухин «отблагодарил» его третьим голом. Егор Погостнов, замкнув подачу с углового, быстро размочил неутешительный для гостей счет, но Мухин тут же вернул их в прежнее состояние, показав, что и он умеет бить головой. После этого вытащить игру уже совсем не представлялось возможным, и ЦСКА одержал третью крупную победу за день — 4:1. У красно-синих стало шесть очков, и пока они расположились на пятом месте.

Александр Ильин