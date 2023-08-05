«Спартак» забивает и лидирует

Третью победу подряд одержал в чемпионате России по футболу «Спартак». Красно-белые разобрались на выезде с «Рубином» — 4:1, что позволило им при равенстве очков опередить «Краснодар» по дополнительным показателям и выйти на первое место. С таким же счетом ЦСКА неожиданно вынес «Локомотив». С шестью баллами армейцы пока занимают пятую строчку.
Все матчи субботней программы третьего тура заслуживали внимания, хотя, конечно, ее гвоздем было дерби ЦСКА—«Локомотив». Так сложилось на старте чемпионата, что даже встречи «Крылья Советов»—«Ростов» и «Оренбург»—«Урал» непосредственно влияли на ситуацию в верхней части турнирной таблицы. Что уж говорить о противостоянии «Рубина» со «Спартаком», который преследовал «Краснодар», набравший после победы над «Пари Нижним Новгородом» максимальные девять очков.
Те же «Крылья» и «Ростов» перед матчем в Самаре имели по четыре балла. Подопечные Игоря Осинькина в предыдущем туре ушли от поражения, уступая 1:3 «Динамо». На этот раз уже они поставили в столь неудобное положение своего соперника, причем преимущество «плюс два» создали себе к десятой минуте. Сначала отличился Владимир Хубулов, а затем Никита Салтыков, который запомнился тем, что забил победный гол «Спартаку» в прошлом Кубке России, когда еще выступал за «Акрон» из первой лиги.
Но команда Валерия Карпина недавно остановила сам «Зенит», да и вообще ей не привыкать отыгрываться в нынешнем чемпионате, так как во всех трех матчах она пропускала первой. И сейчас ростовчане дали понять, что 0:2 для них не приговор, когда Николай Комличенко воспользовался грубой ошибкой самарского вратаря Богдана Овсянникова на выходе. Однако на 35-й минуте неугомонный Салтыков оформил дубль и восстановил разницу в два мяча. А уже во втором тайме хозяева повели 4:1, после того как ошибся голкипер «Ростова» Сергей Песьяков и Егор Карпицкий наказал его.
В концовке же дело дошло до еще более крупного разгрома, когда Роман Ежов реализовал пенальти, который сам и заработал. «Крылья» выиграли 5:1 и с семью очками временно поднялись на второе место.
«Спартак» одержал две победы на старте чемпионата, но обе были тяжелые, а вернувшийся в премьер-лигу «Рубин» произвел впечатление весьма боеспособной команды, поэтому, по прогнозам, москвичей ждал трудный выезд в Казань. Хозяева действительно сверхагрессивно начали матч, и Джоэль Фамейе едва не открыл счет. Красно-белых спас центральный защитник Георгий Джикия, выбивший мяч из ворот. Только после этого они по-настоящему вошли в игру и почти сразу вскрыли казанскую оборону. Центрфорвард Александр Соболев оттянулся в глубину и выступил в роли плеймейкера, отдав тонкий пас на Тео Бонгонду, который убежал один на один с вратарем Юрием Дюпиным, обвел его и поразил пустой створ.
Но ближе к перерыву «Рубин» отквитал красивый гол спартаковского новичка. Причем это произошло после того, как арбитр Евгений Кукуляк необоснованно назначил штрафной в ворота гостей, потому что Руслан Литвинов в принципе не нарушал правила. К тому же красно-белым не повезло вдвойне, ведь сомнительный стандарт привел к тому, что Иву Угочукву сыграл на подборе, пробил, а Даниил Хлусевич головой срезал мяч в собственные ворота.
Однако во втором тайме главный тренер столичного клуба Гильермо Абаскаль произвел две результативные замены, причем бывший армеец Хесус Медина забил не просто в первом матче за «Спартак», а на первых же секундах своего пребывания на поле. Ассистировал парагвайцу Даниил Денисов, сделавший идеальный навес практически во вратарскую площадь. Вскоре Соболев вывел один на один с Дюпиным Михаила Игнатова, и другой джокер Абаскаля в падении успел пробросить мяч в сетку. Ну а лучший бомбардир красно-белых Квинси Промес с передачи Кристофера Мартинса окончательно сломал «Рубин», который проиграл матч буквально за 15 минут.
Победив 4:1, «Спартак» не только догнал с девятью очками «Краснодар», но и благодаря большему количеству голов (девять против шести) возглавил премьер-лигу.
Тем временем «Урал» добился успеха в Оренбурге — 2:0, уверенно использовав численное большинство после раннего удаления у хозяев Брайана Мансильи. Таким образом, екатеринбуржцы, взявшие в трех турах семь баллов, по-прежнему находятся в группе лидеров.
Московские дерби всегда интересны сами по себе, даже без привязки к конкретной турнирной ситуации. Хотя на «ВЭБ Арене» встретились претенденты на чемпионство, которые, правда, уже понесли потери. Дебют явно остался за «Локомотивом», нанесшим несколько опасных ударов. Один из них в исполнении Максима Глушенкова со стандарта не без труда отразил голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, при этом Артему Дзюбе уже никто не мешал добить мяч в пустые ворота. Но опытный нападающий гостей на удивление промахнулся, не сумев правильно подобрать ногу.
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А в итоге прилетело железнодорожникам, которые за пару минут получили два гола. Сперва Илья Самошников по неосторожности заплел ноги в штрафной площади Федору Чалову, и форварду армейцев опять пришлось бить пенальти. Напомним, в прошлом матче с «Ахматом» он собрал целый хет-трик на 11-метровых. Чалов снова подтвердил статус штатного пенальтиста и потом еще эстетично подыграл пяткой Милану Гаичу, который избежал дисквалификации после удаления в той же скандальной встрече с «Ахматом» и потому появился на поле. Серб просто не имел права запороть такой момент и отправил мяч в сетку.
Футболисты «Локомотива» были явно обескуражены подобным развитием событий, и даже перерыв не помог им прийти в себя. Вдобавок ко всему защитник красно-зеленых Марио Митай совершил результативную ошибку, и Максим Мухин «отблагодарил» его третьим голом. Егор Погостнов, замкнув подачу с углового, быстро размочил неутешительный для гостей счет, но Мухин тут же вернул их в прежнее состояние, показав, что и он умеет бить головой. После этого вытащить игру уже совсем не представлялось возможным, и ЦСКА одержал третью крупную победу за день — 4:1. У красно-синих стало шесть очков, и пока они расположились на пятом месте.