Бортников: после начала СВО возникли террористические угрозы от Украины

С февраля 2022 года в России предотвратили 188 преступлений террористической направленности, в большинстве случаев их готовили молодые люди, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК). Директор ФСБ, председатель НАК Александр Бортников заявил, что на фоне военной операции на Украине появились сформировались новые террористические угрозы. В основном они исходят «от украинских спецслужб и националистических формирований».

По данным НАК, большинство преступлений террористической направленности готовились молодыми людьми, «имеющими низкие моральные качества, ведущими маргинальный образ жизни и не задумывающимися о последствиях своих поступков». «При содействии "коллективного Запада" они пропагандируют идеи терроризма и неонацизма, пытаются вовлекать в преступную деятельность российских граждан и лиц, прибывающих с территории Украины, активно используя при этом различные интернет-ресурсы»,— утверждают в НАК (цитата по «Интерфаксу»).

Господин Бортников уверял, что спецслужбы Украины и их «западные кураторы» развернули «идеологическую и вербовочную обработку» россиян. По его словам, с начала военной операции на Украине молодежь начали активно вербовать для участия «в диверсионно-террористической и экстремистской деятельности». Генпрокуратура заявила, что расцениваться как теракты могут и поджоги военкоматов, которые в последнее время участились в России.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».