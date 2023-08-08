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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 531-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 8 августа

Пентагон одобрил поставку Украине первой партии танков Abrams. По данным Reuters, сегодня США объявят о новом пакете военной помощи Украине на $200 млн. Блинкен заявил о поддержке США экспорта российского зерна. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:28. Танкер «Сиг», получивший пробоину в результате атаки беспилотником, готовят к буксировке на судоремонтное предприятие — Росморречфлот.

9:18. Зампред Совбеза РФ Медведев: как и в августе 2008 года, наши враги будут раздавлены, а Россия добьется мира на своих условиях.

9:08. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил, что уголовное дело об избиении человека с инвалидностью, получившего ранение в зоне спецоперации, объединили с делом о дискредитации ВС РФ.

8:38. Великобритания, Италия, Коста-Рика и Япония выразили обеспокоенность обвинениями со стороны России в отношении прокурора МУС Карима Хана и судей.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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8:20. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что тактика боевых действий и условия ведения боя в зоне военной операции изменились.

8:19. Минобороны Нидерландов запретило солдатам принимать участие в спортивных соревнованиях, в которых участвуют российские или белорусские военнослужащие — телеканал NOS.

8:13. По данным Reuters, сегодня администрация президента США Джо Байдена объявит о новом пакете военной помощи Украине на $200 млн.

8:13. Пентагон одобрил поставку Украине первой партии танков Abrams, а также боеприпасов, запчастей, топливного оборудования и ремонтных средств — начальник отдела закупок американской армии Дуглас Буш.

8:11. Власти США предприняли меры для снятия препятствий по экспорту российского продовольствия — госсекретарь США Энтони Блинкен.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 530-й

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