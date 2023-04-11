Глава ФСБ Бортников: украинские спецслужбы вербуют российскую молодежь для совершения терактов

Спецслужбы Украины и их «западные кураторы» развернули «идеологическую и вербовочную обработку» россиян, прежде всего молодого поколения, сообщил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК). По его данным, с начала спецоперации молодежь активно вербуют для участия «в диверсионно-террористической и экстремистской деятельности».

Господин Бортников отметил, что «не ослабевают усилия участников международных террористических организаций по дестабилизации обстановки на Северном Кавказе». Также угрозой были названы попытки подготовки вооруженных нападений на образовательные организации учащимися, находящимися под влиянием «Колумбайна» (в РФ движение признано террористическим и запрещено) и субкультур вроде «Маньяки Культ убийц» (признана террористической и запрещена). «Отдельные из них координируются с территории Украины»,— говорится в пресс-релизе НАК по итогам прошедшего совещания.

Всего, как сообщили в НАК, с февраля 2022 года в России предотвращено 118 преступлений террористической направленности, исполнителями которых являлись молодые люди и подростки, в том числе несовершеннолетние.

Также на заседании комитета определили приоритетные направления деятельности «по совершенствованию системы профилактики терроризма». НАК призвал уделять особое внимание «противодействию идеологии терроризма и неонацизма в молодежной среде» на территории присоединенных регионов. «В целях формирования антитеррористического мировоззрения в вузах и школах в ряд учебных дисциплин гуманитарного профиля включаются вопросы профилактики терроризма»,— добавили в НАК.

Комитет сообщал, что в 2022 году силовые органы предотвратили 64 теракта и 54 преступления террористической направленности. НАК утверждал, что в прошлом году выросло число «террористических проявлений», в том числе в приграничных регионах в Центральном и Южном федеральных округах. Комитет это связывал с «преступной диверсионно-террористической деятельностью украинских спецслужб».

В январе ФСБ задержала трех восьмиклассников, повредивших ж/д пути в Подмосковье «по заданию из Telegram». По данным спецслужбы, подростки из подмосковного города Чехова через мессенджер вступили в контакт с неизвестными, которые предложили им за деньги совершить диверсию на железнодорожных путях на перегоне Курского направления.

В конце февраля суд в Тобольске отправил под арест 15-летнего школьника по статье о подготовке теракта (ч. 3 ст. 30, ст. 205 УК РФ). По данным следствия, вечером 23 февраля школьник взял «коктейль Молотова», зажигалку и направился к военкомату, по дороге его задержали сотрудники ФСБ.

Лаура Кеффер