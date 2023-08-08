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Коммерсантъ FM
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Импортное пиво возвращается в бары

Какие напитки рестораторы предлагают гостям

В российских барах и ресторанах стало больше импортного пива. Но если раньше заведения предлагали напитки крупных западных производителей, то сейчас в барных картах появилась продукция небольших пивоварен, говорят собеседники “Ъ FM”. В основном это пиво из Германии, Бельгии и Чехии. А всего с 2023 года, по данным “Ъ”, импорт этого напитка увеличился на 35%. Тему продолжит Владислав Викторов.

Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

После того, как некоторые иностранные производители пива стали разрывать отношения с Россией, рестораторы опасались, что заменить ушедшие бренды будет нечем. Дело в том, что для многих европейских стран пиво — стратегический продукт, поэтому из-за санкций они были вынуждены прекратить поставки напитка в так называемых кегах.

Поэтому некоторым заведениям пришлось оставлять до половины кранов пустыми либо заполнять их кегами с российским крафтом. Но позже на рынке стали появляться новые марки, причем все от тех же европейских производителей.

Как растет объем импорта пива в Россию

Так что проблем с немецким, бельгийским или чешским пивом сейчас нет, рассказал основатель сети крафтовых баров 13 Rules Алексей Омельченко:

«Немножко сложнее стало с Великобританией. Но в доступе есть немало немецких брендов . Произошло замещение — некоторые марки ушли совсем, им на смену пришли другие.

Вторая закономерность — есть бренды, которые ушли как импорт, но российские компании начали производить это же пиво по лицензии.

Часть позиций в среднем подорожала процентов на 30, но появились и более бюджетные предложения».

По данным “Ъ”, именно Германия сейчас по-прежнему остается главным поставщиком пива. Импорт из этой страны увеличился на 46%. Бельгийские производители и вовсе удвоили поставки, до почти 19,5 млн л пенного напитка. А из Чехии импорт увеличился на треть, и, как правило, это недорогое пиво.

Привезти в Россию напитки ушедших брендов возможно, но едва ли оно заинтересует гостей, заметил владелец Mr. Help and Friends, Lawson’s и других московских баров Дмитрий Соколов:

«Себестоимость литра Guinness в Москве составляет приблизительно 650-700 руб. Считайте, пинта вам обойдется где-то 300-350 руб., то есть в барах этот напиток будут предлагать по 800-850 за литр. Готовы ли люди пить Guinness за такие деньги?»

Как доли Danone и Carlsberg в российских компаниях передали государству

Как доли Danone и Carlsberg в российских компаниях передали государству

Поэтому все эти санкционные события заставили россиян открывать для себя новые виды пива. И, как говорят рестораторы, спросом стали пользоваться напитки российского производства. По данным NielsenIQ, с начала года их доля на рынке увеличилась почти на 3%.

При этом основные импортеры — это торговые сети, поскольку в нынешних условиях компаниям важно иметь запас, пояснил глава комитета по экономике московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский:

«Если какая-то компания умеет оплатить и привезти импортное пиво, то сети, в отличие от прошлых лет, практически без колебаний ставят это на полку. С другой стороны, сейчас появилось много напитков из Юго-Восточной Азии. Они занимают чувствительный сегмент, но, как ни странно, не могут по-прежнему конкурировать по цене с той же Германией, потому что за счет логистической составляющей и себестоимости пиво оказывается достаточно дорогим».

Импортное пиво и до начала боевых действий на Украине занимало меньше 5% рынка, напоминают собеседники “Ъ FM”. И в целом, по данным NielsenIQ, с начала года спрос на этот напиток упал почти на 20%. А с учетом того, что у него не очень большой срок годности, эксперты не исключают, что ритейлерам вскоре придется выставлять его на продажу со скидками.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

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