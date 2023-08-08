Импортное пиво возвращается в бары

В российских барах и ресторанах стало больше импортного пива. Но если раньше заведения предлагали напитки крупных западных производителей, то сейчас в барных картах появилась продукция небольших пивоварен, говорят собеседники “Ъ FM”. В основном это пиво из Германии, Бельгии и Чехии. А всего с 2023 года, по данным “Ъ”, импорт этого напитка увеличился на 35%. Тему продолжит Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

После того, как некоторые иностранные производители пива стали разрывать отношения с Россией, рестораторы опасались, что заменить ушедшие бренды будет нечем. Дело в том, что для многих европейских стран пиво — стратегический продукт, поэтому из-за санкций они были вынуждены прекратить поставки напитка в так называемых кегах.

Поэтому некоторым заведениям пришлось оставлять до половины кранов пустыми либо заполнять их кегами с российским крафтом. Но позже на рынке стали появляться новые марки, причем все от тех же европейских производителей.

Так что проблем с немецким, бельгийским или чешским пивом сейчас нет, рассказал основатель сети крафтовых баров 13 Rules Алексей Омельченко:

«Немножко сложнее стало с Великобританией. Но в доступе есть немало немецких брендов . Произошло замещение — некоторые марки ушли совсем, им на смену пришли другие.

Вторая закономерность — есть бренды, которые ушли как импорт, но российские компании начали производить это же пиво по лицензии.

Часть позиций в среднем подорожала процентов на 30, но появились и более бюджетные предложения».

По данным “Ъ”, именно Германия сейчас по-прежнему остается главным поставщиком пива. Импорт из этой страны увеличился на 46%. Бельгийские производители и вовсе удвоили поставки, до почти 19,5 млн л пенного напитка. А из Чехии импорт увеличился на треть, и, как правило, это недорогое пиво.

Привезти в Россию напитки ушедших брендов возможно, но едва ли оно заинтересует гостей, заметил владелец Mr. Help and Friends, Lawson’s и других московских баров Дмитрий Соколов:

«Себестоимость литра Guinness в Москве составляет приблизительно 650-700 руб. Считайте, пинта вам обойдется где-то 300-350 руб., то есть в барах этот напиток будут предлагать по 800-850 за литр. Готовы ли люди пить Guinness за такие деньги?»

Поэтому все эти санкционные события заставили россиян открывать для себя новые виды пива. И, как говорят рестораторы, спросом стали пользоваться напитки российского производства. По данным NielsenIQ, с начала года их доля на рынке увеличилась почти на 3%.

При этом основные импортеры — это торговые сети, поскольку в нынешних условиях компаниям важно иметь запас, пояснил глава комитета по экономике московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский:

«Если какая-то компания умеет оплатить и привезти импортное пиво, то сети, в отличие от прошлых лет, практически без колебаний ставят это на полку. С другой стороны, сейчас появилось много напитков из Юго-Восточной Азии. Они занимают чувствительный сегмент, но, как ни странно, не могут по-прежнему конкурировать по цене с той же Германией, потому что за счет логистической составляющей и себестоимости пиво оказывается достаточно дорогим».

Импортное пиво и до начала боевых действий на Украине занимало меньше 5% рынка, напоминают собеседники “Ъ FM”. И в целом, по данным NielsenIQ, с начала года спрос на этот напиток упал почти на 20%. А с учетом того, что у него не очень большой срок годности, эксперты не исключают, что ритейлерам вскоре придется выставлять его на продажу со скидками.

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