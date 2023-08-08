Нидерландским солдатам запретили участвовать в соревнованиях с россиянами

Минобороны Нидерландов запретило солдатам принимать участие в спортивных соревнованиях, где участвуют российские или белорусские военнослужащие, сообщил телеканал NOS. Это решение приняла министр Кайса Олленгрен после того, как две недели назад голландские солдаты приняли участие в турнире по дзюдо в Доминиканской Республике, на котором также были россияне.

Как пояснила глава Минобороны, эти правила будут действовать, «пока Россия ведет войну против Украины». По ее словам, «спорт является важным средством пропаганды российского режима». Как уточняет госпожа Олленгрен, ни у нее, ни у командующего вооруженными силами не запрашивали разрешения на участие в турнире по дзюдо. Она добавила, что во время турнира солдатам посоветовали не вступать в контакт с россиянами, но этого совета «было недостаточно». В итоге в соцсетях появилась фотография голландских и российских солдат, держащих флаги своих стран в нескольких метрах друг от друга на церемонии открытия турнира.

В марте Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе. В июле МОК объявил, что не пригласит российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры-2024.

Подробности — в материале «Ъ» «Он бы МОК, но не зовет».

Лаура Кеффер