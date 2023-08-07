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Коммерсантъ FM
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Санкции закручиваются в роллы

С чем связано повышение закупочных цен на рыбу и рис

Суши и роллы могут подорожать на 25%. Сети доставки рассказали “Ъ” о проблемах с поставками рыбы, курицы, кальмара и риса, которые возникли из-за западных санкций в отношении России и увеличения спроса на продукцию отечественных поставщиков. Стоимость местных продуктов также выросла. Средняя закупочная цена за килограмм форели с 1,3 тыс. руб. поднялась до 1,5 тыс. руб., а семги — с 1,5 тыс. руб. до 1,6 тыс. руб.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как это отразится на потребителях? Омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов отмечает, что подорожание конечной продукции ненадолго оттолкнет аудиторию: «Отечественные производители решили не демпинговать, раз курс доллара дернул вверх, раз стоимость зарубежной продукции выросла, они стали поднимать цену на свои товары. Кроме того, надо отметить, что суши-рестораны крайне зависимы от импортной семги — норвежской-чилийской-фарерской.

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Это одна и та же рыба, выращенная, и она будет дорожать дальше, проблемы с логистикой продолжатся. В любой день поставки могут отрезать еще больше. Это будет опять очередная петля параллельного импорта. Мы не выращиваем свою семгу. Единственный завод, который этим занимается, в Мурманске, но он выращивает на мальках из недружественных стран, который может в любой день пропасть.

Тут один вариант — переходить на российскую дикую рыбу, что проблематично. Она у нас есть, однако львиная доля российского дикого лосося уходит в Азию. Если его перенаправить на российский рынок и суши-ресторанам начать на нем работать, это некое решение. Суши и роллы могут подорожать минимум на 25%. Сначала будет отток потребителей из-за повышения цены — потом они вернутся. Альтернативы нет».

В сети доставки суши и роллов «Ёбидоёби» “Ъ” рассказали, что из-за проблем с зарубежными поставками бизнес перешел на отечественных и белорусских производителей рыбы. Они, в свою очередь, из-за повышенной нагрузки увеличили стоимость продукции. По данным сети, с начала этого года на Дальнем Востоке цены на минтай выросли почти на 16%, на сельдь — на 13%, на камбалу — почти в полтора раза.

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В некоторых случаях эта динамика больше сезонная, подчеркивает управляющий партнер сети «Моремания» Артем Ломизе: «Минтай, скорее всего, покупается в переработанном виде. И это не наш минтай, а китайский. Исторически складывалось так, что у отечественных предприятий нет мощностей по его переработке. Минтай уходит в Китай, там перерабатывается и потом импортируется в Россию. Сейчас курс доллара не очень хорош, и цена в рублях на любую импортную продукцию повышается.

Есть и дополнительный фактор высоких внутренних цен — это сезон путины. То есть вылов только начался, особенно на Дальнем Востоке. И производители, поставщики, возможно, хотят получить сильно больше, чем стоит рыба.

Если ее не будут покупать в текущих условиях по такой цене, то стоимость пойдет на спад к сентябрю-октябрю, и это ежегодный тренд.

То есть сначала в августе выставляется большая цена, потом эту рыбу никто не покупает, она остается на складах у поставщиков, и они снижают ее стоимость. Вот это стандартная ежегодная тенденция».

Основной в производстве суши продукт — рис — также подорожал. Несмотря на то, что дефицита нет, цены на многие марки выросли. Если в январе прошлого года средняя стоимость была в районе 88 руб. за килограмм, то в июле текущего года она выросла до 112 руб., то есть почти на 30%.

Проблемы возникли и с курицей. На прошлой неделе Росстат сообщил о том, что цены на нее в России достигли рекорда. По их данным, средняя стоимость составила 197 руб. за килограмм. При этом, по данным «Ёбидоёби», филе курицы, которое востребовано в суши-бизнесе, стало стоить более 280 руб. за килограмм.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Яна Загоровская

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