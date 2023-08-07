Еда снова дорожает

Мировые цены на продовольствие в июле несколько выросли после снижения в предыдущие два месяца, сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН. Индекс продовольственных цен FFPI вырос до 123,9 пункта (на 1,3% к июню), но при этом снизился на 11,8% к июлю 2022 года. В ФАО рост к июню объясняют прекращением действия зерновой сделки и введением новых ограничений на торговлю рисом. Поясним, что при расчете субиндексов на виды продовольствия ФАО сравнивает их текущую стоимость со средними экспортными ценами в 2014–2016 годах.

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В июле наблюдалось резкое повышение индекса цен на растительные масла — до 129,8 пункта (плюс 12,1% к июню), и это первый прирост после семи месяцев снижения. Цены на подсолнечное масло увеличились за месяц более чем на 15%, главная причина — неопределенность с экспортными поставками из-за прекращения действия зерновой сделки. Стоимость пальмового, соевого и рапсового масел повысилась также на фоне не очень хороших видов на урожай в ведущих странах-производителях.

Индекс цен на зерновые в июле незначительно снизился — на 0,5%, до 125,9 пункта. Причины — падение на 4,8% мировых котировок фуражных зерновых культур. Продолжили снижаться цены на кукурузу, сократились цены на сорго, стоимость ячменя сохраняла стабильность под влиянием ситуации на рынке пшеницы — впервые за последние девять месяцев цены на нее выросли (на 1,6%). Причины — неопределенность с экспортом с Украины в связи c выходом РФ из зерновой сделки и нанесение ущерба украинской портовой инфраструктуре, а также засуха в Северной Америке. Индекс цен на рис увеличился на 2,8% по сравнению с июнем — до самого высокого уровня с сентября 2011 года.

Небольшое снижение продемонстрировали индексы цен на молочную продукцию (на 0,4%, до 116,3 пункта) и мясо (минус 0,3%, до 117,8 пункта). При этом если стоимость говядины, баранины и мяса птицы снижалась, то цены на свинину выросли. Существенно, на 3,9%, до 146,3 пункта, сократился индекс цен на сахар. Снижение обусловлено хорошими темпами уборочной кампании в Бразилии, увеличением количества осадков в большинстве районов выращивания в Индии, а также слабым спросом Индонезии и Китая — крупнейших мировых импортеров сахара.

Венера Петрова