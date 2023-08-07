Сети доставки суши и роллов сообщили о росте закупочных цен рыбы, риса и курицы

В сети доставки суши и роллов «Ёбидоёби» рассказали о проблемах с поставками рыбы, курицы, кальмара и риса, которые возникли из-за западных санкций в отношении России и увеличения спроса на продукцию отечественных поставщиков. Выросли и цены на эти продукты. Средняя закупочная цена форели с 1329 руб. за килограмм выросла до 1500, а семги — с 1535 до 1600 руб./кг.

«Если раньше были простые и понятные шаги по выбору поставщика, заказу нужного объема продуктов и логистике, то сейчас необходимо маневрировать и выстраивать долгосрочную стратегию поставок. Причины этого не только в западных санкциях, но и в увеличении спроса на продукцию отечественных поставщиков, и даже в природных условиях»,— рассказали представители «Ёбидоёби».

В компании отметили, что с марта 2022 года наблюдается резкий рост цен на лососевые. Из-за санкций стало невозможно покупать красную рыбу в Чили и Норвегии, поэтому нагрузка упала на отечественных и белорусских производителей рыбы, которые значительно подняли цены на поставку товара. В «Ёбидоёби» указали, что с начала 2023 года на Дальнем Востоке цены на минтай выросли на 15,7%, на сельдь — на 12,7%, на камбалу — на 47,1%.

Среди дефицитных товаров представители сети доставки назвали также кальмара. Однако проблемы с его поставками вызваны не только санкциями, но и плохим уловом. С января 2022 года по июнь 2023-го потребительские цены на замороженные кальмары выросли почти на 20%.

По данным «Ёбидоёби», на рынке также образовался дефицит курицы. Поскольку многие производители располагались в Белгородской области, на данный момент сотрудничество с ними затруднилось. Цена на охлажденную куру с января 2023 года поднялась со 176 до 197 руб./кг в июле. Стоимость филе курицы, которое востребовано в суши-бизнесе, превысила 280 руб./кг.

Однако дефицита на рис, один из важнейших в производстве суши продуктов, нет. В то же время цены на многие марки риса выросли. Если в январе прошлого года средняя цена на рис составляла 88 руб./кг, то в июле текущего года цена она поднялась до 112 руб./кг (+27%). Также возникли сложности с панировочными сухарями, которые используются для приготовления горячих роллов.

Цены на мясо птицы в России выросли из-за затрат на оборудование, логистику, упаковку и высокой конкуренции за работников. В Минсельхозе отмечали, что на ценовую динамику индейки влияют производственные издержки, как и фактор сезонности. О повышении с сентября отпускных цен на продукцию из индейки уже заявила группа «Черкизово».

Подробнее — в материале «Ъ» «Индейка улетает вслед за курицей».