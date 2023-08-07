Число погибших при разрушении Каховской ГЭС выросло до 57

В Херсонской области нашли тела еще двух человек, которые пропали после прорыва Каховской ГЭС в июне. Ранее было известно о 55 погибших и 175 госпитализированных.

«Найдены тела еще двух погибших при прорыве ГЭС, таким образом, число погибших выросло до 57 человек»,— сказал ТАСС представитель экстренных служб.

Каховская ГЭС была разрушена 6 июня. Вода затопила населенные пункты по обе стороны Днепра. Левый берег контролируют российские войска, правый — украинские. Москва и Киев обвиняют друг друга в подрыве ГЭС. МВД Украины сообщало о 21 погибшем.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер