Что происходит после ввода войск России на Украину. День 530-й

В Калужской области система ПВО сбила беспилотник. Под обстрел попала деревня Кулига в Курской области. Владимир Зеленский подтвердил получение ракет большой дальности SCALP. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:30. В Приморье задержан гражданский матрос, бросивший два «коктейля Молотова» в здание военкомата в Находке — «РИА Новости».

10:17. МВД России объявило украинскую журналистку Янину Соколову в розыск по уголовной статье.

10:05. США заморозили $26 млн на счетах индийских ювелирных компаний, подозреваемых в импорте алмазов из России — The Economic Times.

9:48. После разрушения Каховской ГЭС обнаружены тела еще двух человек, число погибших выросло до 57 человек, сообщили ТАСС экстренные службы.

9:07. Российский посол в Катаре заявил «РИА Новости», что эта страна заняла твердую позицию по неприсоединению к санкциям против РФ.

8:52. Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак сообщил о взрыве в Синельниковском районе, после которого возник пожар. Спасатели уже потушили возгорание.

8:34. Курский губернатор Роман Старовойт сообщил об обстреле деревни Кулига, повреждены окна, кровли и фасады в трех домовладениях, а также три окна в здании школы, трактор и легковой автомобиль.

8:31. Во время переговоров в августе Путин и Эрдоган обсудят зерновую сделку, двусторонние отношения, отношения Баку и Еревана, а также сирийский вопрос — газета Hurriyet.

8:29. По данным «РИА Новости», Реджеп Тайип Эрдоган во время планируемой в августе встречи предложит Владимиру Путину возобновить мирные переговоры по Украине.

8:28. Владимир Зеленский подтвердил получение ракет большой дальности SCALP — французской версии британских ракет Storm Shadow.

8:19. В Ферзиковском районе Калужской области система ПВО сбила беспилотник, сообщил губернатор Владислав Шапша, последствий для людей и инфраструктуры нет.