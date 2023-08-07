Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Что происходит после ввода войск России на Украину. День 530-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 7 августа

В Калужской области система ПВО сбила беспилотник. Под обстрел попала деревня Кулига в Курской области. Владимир Зеленский подтвердил получение ракет большой дальности SCALP. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:30. В Приморье задержан гражданский матрос, бросивший два «коктейля Молотова» в здание военкомата в Находке — «РИА Новости».

10:17. МВД России объявило украинскую журналистку Янину Соколову в розыск по уголовной статье.

10:05. США заморозили $26 млн на счетах индийских ювелирных компаний, подозреваемых в импорте алмазов из России — The Economic Times.

9:48. После разрушения Каховской ГЭС обнаружены тела еще двух человек, число погибших выросло до 57 человек, сообщили ТАСС экстренные службы.

9:07. Российский посол в Катаре заявил «РИА Новости», что эта страна заняла твердую позицию по неприсоединению к санкциям против РФ.

8:52. Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак сообщил о взрыве в Синельниковском районе, после которого возник пожар. Спасатели уже потушили возгорание.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

8:34. Курский губернатор Роман Старовойт сообщил об обстреле деревни Кулига, повреждены окна, кровли и фасады в трех домовладениях, а также три окна в здании школы, трактор и легковой автомобиль.

8:31. Во время переговоров в августе Путин и Эрдоган обсудят зерновую сделку, двусторонние отношения, отношения Баку и Еревана, а также сирийский вопрос — газета Hurriyet.

8:29. По данным «РИА Новости», Реджеп Тайип Эрдоган во время планируемой в августе встречи предложит Владимиру Путину возобновить мирные переговоры по Украине.

8:28. Владимир Зеленский подтвердил получение ракет большой дальности SCALP — французской версии британских ракет Storm Shadow.

8:19. В Ферзиковском районе Калужской области система ПВО сбила беспилотник, сообщил губернатор Владислав Шапша, последствий для людей и инфраструктуры нет.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 529-й

Читать далее

Картина дня

Вся лента

Вся лента

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...