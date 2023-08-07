Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 7 августа

12:05. По данным министра строительства Белгородской области Оксаны Козлитиной на 7 августа, пострадавшими от атак со стороны Украины признаны 1 755 домовладений, как и неделей ранее. 1 498 (неделю назад их было 1 497) собственникам вручены уведомления о возможности получить компенсацию. Заявление на получение поддержки написали 1 465 человек (1 460), 1 136 (1 123) — на конкретную жилплощадь. 191 (191) пострадавшему собственнику вручены ключи от дома или квартиры.

11:54. Министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина сообщила в ходе совещания в облправительстве, что количество семей, хотевших вернуться в пострадавшее при обстрелах ВСУ жилье, сократилось почти на треть: с 51 до 35. За две недели власти уговорили 16 семей принять меру поддержки в виде предоставления нового жилья или средств на покупку квартиры или дома большей площади, чем пострадавшее.

11:35. Через неделю белгородские власти вручат ключи от нового жилья взамен утраченного при обстрелах еще 15 семьям. До конца месяца, по плану, — еще 20. Об этом рассказала министр строительства региона Оксана Козлитина в ходе совещания в облправительстве.

10:51. По словам Вячеслава Гладкова, в пострадавших от участившихся обстрелов в конце мая-начале июня Шебекине и Новой Таволжанке строители приступили к отделке внутренних помещений домов. Сейчас перед властями стоит задача оперативного перечисления подрядчикам платы за замену кровель и окон. Это должно произойти во второй половине наступившей недели.

10:41. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что федеральные средства, выделенные на поддержку пострадавшего от обстрелов ВСУ бизнеса, закончились. Он поручил своему заместителю Дмитрию Гладскому проанализировать, насколько чувствительным для областного бюджета будет снижение размера ряда налогов для предприятий, которые обратились за помощью к правительству.

10:35. Правительство Орловской области отправила очередной гуманитарный груз на «херсонский фронт», он доставлен «бойцам в два подразделения от жителей и бизнеса Орловского муниципального округа». «Для саперов закуплено антидроновое ружье, диэлектрический саперный щуп, генераторы, бензопилы, шуруповёрт, молотки, лопаты, гвозди, газовые баллоны, антифриз, наборы отверток, монтировки, топоры»,- рассказал губернатор Андрей Клычков.

Второму подразделению (военные медики), по словам главы региона, также «передали все, о чем просили»: «Привезли ноутбук, запчасти на машины (топливные, масляные фильтры, тормозные цилиндры, шины), одежду и тактические кроссовки, предметы личной гигиены. Приобрели баки для воды, душ садовый, влажные салфетки. Передали большую партию медицинских изделий и препаратов».

10:14. Вячеслав Гладков поручил министру здравоохранения Андрею Иконникову через неделю на оперативном совещании изложить предложения по реабилитации участников СВО в санатории «Красиво» в Борисовском районе Белгородской области с 1 сентября.

9:21. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков поручил выплатить по 15 тыс. руб. к 1 сентября семьям с детьми, в которых есть участники СВО, в том числе погибшие. Выплата положена только тем семьям, где был заключен официальный брак. Глава региона добавил, что такая поддержка будет «ежегодной нормой».

9:05. В ходе еженедельного оперативного совещания в правительстве Белгородской области обсудят восстановление жилья, поврежденного в результате обстрелов, предоставление квартир жителям населенных пунктов, в которых введен режим ЧС.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 4 августа