Беспилотник самолетного типа сбили в Орловской области

В Знаменском районе Орловской области в ночь с 5 на 6 августа был сбит беспилотник самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. По его словам, жертв, пострадавших и разрушений в результате падения обломков БЛПА нет.

«Во взаимодействии с силовыми структурами мы продолжаем обеспечивать безопасность и правопорядок на территории области»,— заключил господин Клычков.

Первый околовоенный инцидент произошел в Орловской области ранним утром 16 ноября 2022 года. Тогда по резервуару «Транснефти» на нефтебазе ударили беспилотником. Село Стальной Конь, где произошел инцидент, расположено в пригороде облцентра и примерно в 170 км от ближайшей точки границы Украины с РФ (с Брянской областью), за пределами дальности полета легких беспилотников. Источник «Ъ-Черноземье» в региональной власти предположил, что, по одной из версий, запустить аппарат могли с территории России.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Беспилотник долетел до Орла».

Алина Морозова

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