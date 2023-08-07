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В белгородской Козинке два человека пострадали при наезде комбайна на взрывоопасный предмет

Комбайн наехал на взрывоопасный предмет при уборке поля в селе Козинка Грайворонского горокруга Белгородской области 6 августа. В результате инцидента пострадали водитель машины и его пассажир. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Один из мужчин получил осколочные ранения глаз, части лица и руки, повреждение брюшной стенки. Он госпитализирован в офтальмологический центр в Белгороде. Второй мужчина получил множественные ранения части лица, плеч, кисти, бедра. Врачи провели ему первичную хирургическую обработку ран. От госпитализации отказался.

Алина Морозова

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