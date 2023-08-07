За 6 августа ВСУ атаковали Белгородскую область 67 снарядами

В воскресенье, 6 августа, ВСУ ударили по Белгородской области, как минимум, 67 снарядами — 5 августа по региону выпустили более сотни боеприпасов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В одном из инцидентов пострадали двое мужчин, в двух населенных пунктах есть разрушения.

В Белгородском районе села Журавлевка и Щетиновка обстреляли шестью и двумя снарядами соответственно. В селе Солнцевка с беспилотника сбросили взрывное устройство. Пострадавших и разрушений нет.

В Борисовском районе под минометный обстрел попала окраина села Богун-Городок — зафиксировано восемь прилетов. Обошлось без последствий.

В Валуйском городском округе по хутора Бабка было выпущено четыре минометных снаряда. Пострадавших нет. В результате обстрела загорелось поле с пшеницей на площади 2 кв. м. Очаг возгорания потушен.

В Грайворонском горокруге в селе Козинка комбайн при уборке поля наехал на взрывоопасный предмет. Пострадали водитель спецтехники и его пассажир. Один из мужчин получил осколочные ранения глаз, части лица и руки, повреждение брюшной стенки. Он госпитализирован в офтальмологический центр в Белгороде. Второй мужчина получил множественные ранения части лица, плеч, кисти, бедра. Врачи провели ему первичную хирургическую обработку ран. От госпитализации отказался, был отпущен домой.

В Краснояружском районе из артиллерии было обстреляно село Репяховка — зафиксировано попадание шести снарядов, три из них пришлись на окраину села. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи. Осколками снарядов также выбиты окна, посечены фасады и заборы двух частных домовладений. Кроме того, под артиллерийский обстрел попала территория между селами Колотиловка и Репяховка — зафиксировано попадание десяти снарядов. Обошлось без последствий.

В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка было выпущено десять минометных снарядов, по селу Муром — четыре артиллерийских, по поселку Ленинский и хутору Бондаренков — четыре и три минометных соответственно. По селу Середа ударили пятью минометными снарядами и трижды выстрелили из гранатомета. Пострадавших и разрушений нет.

Алина Морозова

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