Александр Вучич проигнорировал санкции США

Президент Сербии Александр Вучич проигнорировал санкции, введенные США против высших руководителей Республики Сербской, объявив о намерении и впредь сотрудничать с ними. Столь демонстративный вызов Вашингтону, как заметил сам Александр Вучич, грозит Сербии «негативными последствиями». Тем не менее знакомые с позицией сербского руководства источники “Ъ” утверждают, что реальные санкции со стороны Америки Белграду не грозят, «пока он сохраняет нынешний подход к украинскому кризису, который США устраивает, и движется в сторону нормализации с Косово». С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Сербии Александр Вучич (слева) и лидер Республики Сербской Милорад Додик на торжественной церемонии в Баня-Луке (Босния и Герцеговина)

Фото: Radivoje Pavicic / AP Президент Сербии Александр Вучич (слева) и лидер Республики Сербской Милорад Додик на торжественной церемонии в Баня-Луке (Босния и Герцеговина)

Фото: Radivoje Pavicic / AP

Отношение к санкциям, которые США ввели против высшего руководства Республики Сербской (РС; см. “Ъ” за 2 августа), Александр Вучич демонстративно выразил, встретившись в конце минувшей недели с этим самым руководством в боснийском городке Приедор.

«Для нас эти санкции не существуют, мы не станем их выполнять и вообще никоим образом не намерены соглашаться с теми, кто эти санкции ввел»,— заявил президент Сербии.

Он заверил, что будет и впредь взаимодействовать с внесенными в американский черный список, среди которых президент Республики Сербской Милорад Додик, Желька Цвиянович, представляющая республику в Президиуме Боснии, выполняющем функции коллективного президента Боснии и Герцеговины, а также премьер, спикер парламента и министр юстиции РС. США обвиняют их в «подрыве государственного устройства страны».

Демонстративное несогласие с решением США Александр Вучич выразил несмотря на то, что региональные эксперты и политики предупреждали: санкциями Вашингтон посылает сигнал президенту Сербии, от которого ждет ясного дистанцирования от руководства РС. Да и по признанию самого Александра Вучича, игнорирование американских санкций грозит Сербии «негативными последствиями».

Такое опасение разделяют и сербские эксперты. «Это продолжение политики, которую в 1990-е годы проводил Слободан Милошевич. Та политика нас рассорила с Западом и дорого обошлась Сербии. И сейчас может дорого стоить»,— предупреждает глава белградского Центра региональных проблем Александр Попов.

Действительно, в последнее время из Вашингтона последовало сразу несколько предупреждений Белграду.

Сначала США ввели санкции против главы ключевой сербской спецслужбы — Агентства безопасности и информации Александра Вулина, обвинив его в «коррупции и содействии вредоносной деятельности России в регионе». А в конце июля в очередном американском черном списке среди 120 иностранных компаний (в основном российских) оказалась и одна сербская фирма — «за технологическую поддержку российского вторжения в Украину».

Тем не менее знакомые с позицией сербского руководства источники “Ъ” утверждают, что серьезные санкции со стороны США Белграду пока реально не грозят.

«США добиваются сегодня от Сербии двух ключевых вещей: следования в русле западной политики в отношение Украины и нормализации с Косово,— поясняет один из собеседников “Ъ”.— Нынешний подход Белграда к украинскому кризису Вашингтон устраивает, о чем американцы прямо говорят своим сербским партнерам. Да и план нормализации отношений с Приштиной Александр Вучич принял, теперь США важно, чтобы процесс завершился до старта американской президентской кампании в 2024 году».

Сербия, хотя и не присоединилась к западным санкциям против РФ, поддержала в ООН практически все антироссийские резолюции по Украине. Объявивший в феврале прошлого года мораторий на все военные учения Белград принял в июне на своей территории натовские учения «Платиновый волк». Несмотря на заверения сербского руководства о непоставках оружия участникам боевых действий на Украине, там на украинской стороне периодически находят боеприпасы с клеймом «Сделано в Сербии», что Белград обычно объясняет тем, что их поставляют Украине третьи страны. А на днях украинское посольство в Белграде подтвердило приглашение Александру Вучичу «в ближайшее время посетить Украину».

С учетом всего этого США вполне могут и не заметить демонстративной поддержки президентом Сербии руководства Республики Сербской, попавшего в американский черной список.