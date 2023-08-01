Республику Сербскую наказали за самоустройство

США ввели санкции против практически всего высшего руководства Республики Сербской (РС), входящей в состав Боснии и Герцеговины (БиГ). Вслед за президентом Милорадом Додиком в американский черный список попали Желька Цвиянович, представитель РС в Президиуме Боснии, выполняющем функции коллективного президента, а также премьер, спикер парламента и министр юстиции. Всех их обвиняют в «подрыве государственного устройства страны». Региональные эксперты полагают, что санкциями США не только стремятся поставить крест на Милораде Додике как политике, но и посылают сигнал президенту Сербии Александру Вучичу, от которого ждут ясного дистанцирования от руководства РС. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Республики Сербской Милорад Додик (слева) и президент Сербии Александр Вучич

Фото: Dado Ruvic / Reuters Президент Республики Сербской Милорад Додик (слева) и президент Сербии Александр Вучич

Фото: Dado Ruvic / Reuters

О введении санкций против высших руководителей Республики Сербской объявил в начале недели американский Минфин. По оценке США, попавшие в черный список «представляют угрозу Дейтонскому мирному соглашению (положившему в 1995 году конец Боснийской войне и заложившему основу государственного устройства БиГ.— “Ъ”), суверенитету и территориальной целостности Боснии и Герцеговины». «Эти лидеры несут прямую ответственность за принятие парламентом Республики Сербской закона о неприменении на территории РС решений Конституционного суда БиГ, что несет угрозу выполнению Дейтонских соглашений»,— говорится в решении Минфина США.

Скупщина (парламент) РС приняла этим летом указы о неподчинении решениям Конституционного суда БиГ и невыполнении распоряжений высокого представителя мирового сообщества Кристиана Шмидта.

И хотя Кристиан Шмидт на основе имеющихся у него полномочий отменил принятые указы, власти Республики Сербской продолжили их реализацию. Неприемлемым для них является прежде всего блокирование центральными органами БиГ и высоким представителем планов Республики Сербской перевести в свою собственность все недвижимое имущество, находящееся на ее территории. Не признавая решения Конституционного суда и высокого представителя мирового сообщества, власти РС фактически ставят их вне закона, что грозит либо параличом центральной власти в Боснии, либо вообще распадом страны.

Это, судя по всему, и стало главным мотивом США для внесения высшего руководства Республики Сербской в санкционный список. Нынешний президент РС Милорад Додик, который в начале июля подписал принятые парламентом указы, был включен в американский черный список ранее.

Реакцию оказавшихся под санкциями США руководителей РС выразил спикер парламента Ненад Стевандич. Он заявил, что «попадание в американский черный список является наградой за последовательность, непоколебимость и твердость перед лицом шантажа и угроз».

В том же духе отреагировал и лидер РС Милорад Додик. «Не США выбирали руководителей Республики Сербской, не им их и сменять»,— заявил он, добавив, что «санкции демонстрируют немощь глобальной суперсилы, каковой является Америка».

Впрочем, региональные эксперты убеждены, что американские санкции не следует недооценивать. «США сочли, что Милорад Додик перешел черту, поэтому как политик он для них больше не существует. Что бы он ни говорил, его просто не станут слушать. Ни его, ни его последователей»,— говорит хорватский политолог Давор Дженеро.

По оценке эксперта, американские санкции в отношении руководства РС — еще и сигнал президенту Сербии Александру Вучичу, от которого ждут ясного дистанцирования от политики руководства Республики Сербской.

«Если Вучич сигнал не воспримет, и на нем тоже поставят крест»,— полагает Давор Дженеро.

Для президента Сербии «американский сигнал», похоже, не стал неожиданностью. Еще в начале июля Александр Вучич дал понять, что ожидает усиления давления Запада на руководство РС. Тогда в интервью телеканалу Prva он заявил: «Боюсь, что решение ударить крайне жестко (по Республике Сербской.— “Ъ”) принято».

Примерно в то же время США ввели санкции против руководителя главной спецслужбы Сербии Александра Вулина, обвинив его в «коррупционных и дестабилизирующих действиях, которые способствовали вредоносной активности России на Балканах» (см. “Ъ” от 13 июля). Дипломатические источники “Ъ” в регионе расценили то решение как «ясный сигнал Вучичу о необходимости избавиться от пророссийских кадров».

В условиях, когда сам президент Сербии оказался под мощным давлением со стороны Запада, руководство Республики Сербской может рассчитывать разве что на поддержку РФ. Ведь Россия фактически поддержала решение парламента РС о неисполнении решений Конституционного суда БиГ. А посольство РФ в Сараево объявило, что это решение стало логичным результатом неправомерных действий самого суда, не исключив и внешнего влияния на судей.