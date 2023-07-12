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США отправили в Сербию «черную метку»

А президенту республики послали «ясный сигнал»

США ввели санкции против главы сербской спецслужбы Александра Вулина исключительно из-за его пророссийской позиции. Об этом заявил в среду президент Александр Вучич, комментируя попадание своего соратника в американский черный список. Дипломатические источники “Ъ” в регионе подтверждают: президенту послали «ясный сигнал о необходимости избавиться от пророссийских кадров». С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Александр Вулин

Александр Вулин

Фото: Darko Vojinovic / AP

Александр Вулин

Фото: Darko Vojinovic / AP

О включении руководителя главной спецслужбы Сербии в санкционный список объявил на своем сайте Минфин США. «Александр Вулин несет ответственность за коррупционные и дестабилизирующие действия, которые способствовали вредоносной деятельности России в регионе»,— пояснил замминистра финансов США Брайан Нельсон, курирующий в ведомстве противодействие терроризму и финансовую разведку.

Американский Минфин обвиняет Александра Вулина «в причастности к трансграничной организованной преступности, контрабанде наркотиков и злоупотреблении служебным положением». «Он использовал свое положение для поддержки России, содействуя российским вредоносным действиям, подрывающим безопасность и стабильность Балкан, и обеспечивая тем самым России платформу для распространения своего влияния в регионе»,— говорится на сайте Минфина.

Александр Вулин стал первым высокопоставленным политиком Сербии, попавшим в американский черный список (год назад США включили в него одного сербского торговца оружием и несколько косовских сербов). До того как встать во главе Агентства безопасности и информации, Александр Вулин руководил сначала Минобороны, а потом — МВД. В этой связи его называют «влиятельной фигурой из близкого окружения президента Александра Вучича».

Александр Вулин настроен резко антизападно и подчеркнуто пророссийски. В публичных выступлениях он часто повторяет, что «главная опора Сербии — Россия».

За последние годы силовик не раз посещал РФ, где, как правило, встречался с секретарем российского Совбеза Николаем Патрушевым. В мае он участвовал в Международной конференции по безопасности в Москве, за что подвергся резкой критике со стороны США, ЕС и Украины. Тогда же Европарламент принял специальную резолюцию с выражением озабоченности назначением Александра Вулина, «известного своей анитиевропейской и прокремлевской риторикой», на пост главы ключевой сербской спецслужбы. И вот теперь он попал в черный список США.

Евросоюз и США меняют подход к решению косовской проблемы

Входящее в правящую коалицию Движение социалистов, которое возглавляет Александр Вулин, обвинило США в «нападках на человека, выступающего за создание Сербского мира и против введения санкций в отношении России». В его защиту встал и президент Республики Сербской Милорад Додик, сам числящийся в американских и британских санкционных списках. Он назвал решение Минфина США «наградой (Александру Вулину.— “Ъ”) за патриотизм и последовательное отстаивание дружеских отношений с Россией и русским народом».

Сербская оппозиция же потребовала немедленного увольнения Александра Вулина.

«Сербия из-за него скомпрометирована, и на своем посту Вулин представляет прямую угрозу для безопасности. Нельзя позволить, чтобы в изоляцию он втянул всю страну»,— предупредил депутат от оппозиционного Движения свободных граждан Павле Грбович. А перешедший недавно в оппозицию депутат Драган Шормаз объявил, что «это только начало» и на очереди «другие близкие соратники» Александра Вучича.

США приветствовали выбор Белграда «быть частью Запада»

Дипломатические источники “Ъ” в регионе считают включение Александра Вулина в санкционный список США «ясным сигналом Запада президенту Сербии: пора избавиться от пророссийских кадров в своем окружении». Этот тезис фактически подтвердил и сам Александр Вучич. «Санкции против Вулина введены не из-за какого-то криминала, коррупции или чего-то подобного, а из-за его отношения к России»,— заявил в среду президент Сербии.

Любопытно, что о решении американского Минфина было объявлено во время проведения саммита НАТО в Вильнюсе. А в принятом там заявлении говорится: «Укрепление отношений НАТО и Сербии было бы полезно для альянса, для этой страны и всего региона. Ожидаем, что Сербия будет конструктивно взаимодействовать с НАТО».

В России эти фразы незамеченными не остались. «В высшей степени лицемерная часть коммюнике посвящена Сербии — той самой, которую НАТО разбомбило в 1999 году и которую оно последовательно лишает территориальной целостности, упорно не замечая этнические чистки и нарушения основополагающих прав сербского населения Косово»,— заявил агентству ТАСС вице-спикер Совета федерации Константин Косачёв. По его мнению, единственно уместными формулировками были бы слова покаяния перед сербами, «но таких слов в западных столицах в отношении тех, кого они сначала унижают, а потом принуждают к "дружбе", просто не знают и знать не хотят». «Уверен, что в Белграде данный раздел коммюнике будет проигнорирован»,— добавил господин Косачёв.

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