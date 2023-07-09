Сербии и Косово готовят «Дейтон-2»

Столкнувшись с неспособностью лидеров Сербии и Косово остановить эскалацию напряженности в регионе, ЕС и США задумались над кардинальным изменением подхода к разрешению косовской проблемы. Суть в том, чтобы заменить нынешний диалог Белграда и Приштины, который годами не приносит реальных результатов, проведением международной конференции по принципу: без договора нет завершения переговоров. Именно так в 1995 году на конференции в Дейтоне была поставлена точка в боснийской войне. «Дейтон-2» призван предотвратить новую войну в регионе. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marjan Vucetic / AP Фото: Marjan Vucetic / AP

На минувшей неделе Приштину и Белград посетили сразу несколько европейских лидеров — премьеры Нидерландов, Люксембурга и Албании Марк Рютте, Ксавье Беттель и Эди Рама, а также эмиссар ЕС на Балканах Мирослав Лайчак. Все они, как заявили в Брюсселе, попытались «остановить дальнейшую эскалацию напряженности» на севере Косово и вернуть стороны к диалогу о нормализации отношений, который ведется под эгидой Евросоюза и при посредничестве США.

Требования ЕС и США к Белграду и Приштине сформулированы предельно ясно.

Косово должно прекратить полицейские операции на севере, а избранные недавно мэры-албанцы — покинуть здания администраций в четырех северных косовских городах, населенных преимущественно сербами. Сербии предстоит обеспечить прекращение блокады косовскими сербами зданий горадминистраций.

После этого должны быть проведены новые выборы при обязательном участии местных сербов, которые предыдущее голосование бойкотировали.

Впрочем, безусловное выполнение этих условий Белградом и Приштиной лишь задача-минимум. И прежде посредникам удавалось заставить лидеров Сербии и Косово принять те или иные требования, но потом Белград и Приштина снова скатывались к конфронтации. Поэтому сейчас ЕС и США склоняются к кардинально иному подходу к развязыванию косовского узла.

Новую идею выдвинул албанский премьер Эди Рама: созвать международную конференцию по Косово при условии, что «никто не покинет ее, пока не будет достигнута договоренность». Инициативу сразу же поддержали ЕС и США. «Пришло время для глобального подхода к нормализации отношений между Косово и Сербией»,— объявил глава Евросовета Шарль Мишель. Согласно просочившейся в балканские СМИ информации, Брюссель уже приступил к организации Косовской конференции.

Как говорят европейские дипломатические источники “Ъ”, участниками международной конференции помимо самих Сербии и Косово стали бы представители руководства ЕС, ведущих стран Евросоюза Германии, Франции и Италии, некоторых балканских государств, а также США, Великобритании и НАТО, чьи миротворцы находятся в Косово в составе международных сил (KFOR). Вопрос об участии Турции, по словам источников, рассматривается, а вот «присутствие на конференции России не обсуждается».

Речь, по сути, о повторении модели Дейтонской конференции 1995 года. Тогда на американской военной базе близ Дейтона (штат Огайо) международные посредники собрали лидеров Сербии, Хорватии и Боснии, которые безвылазно находились там несколько дней, пока не согласовали мирное соглашение, положившее конец трехлетней боснийской войне. «Дейтон-2» призван предотвратить новую войну на Балканах.

По словам европейских источников “Ъ”, итогом Косовской конференции должны стать конкретные соглашения. Одно — о создании в Косово Сообщества сербских муниципалитетов, «которое не было бы "государством в государстве", но было шире просто культурной автономии». Второе — о принятии Белградом фактической независимости Косово (без формального признания) и непрепятствовании его членству в международных организациях.

Провести конференцию, которая бы, по замыслу ее инициаторов, помогла развязать сербско-косовский узел, ЕС и США рассчитывают до конца нынешнего года.

Обязательным же подготовительным этапом к ней должна стать деэскалация на севере Косово, чем западные посредники сейчас и занимаются.

Белград и Приштина идею международной конференции пока официально не комментировали. Однако сербский лидер Александр Вучич потребовал на днях «провести заседание Совбеза ООН, посвященное обострению обстановки в Косово». В МИД РФ его инициативу сочли «своевременной и востребованной» и отметили, что «ситуация выходит из-под контроля, налицо непосредственная угроза существованию сербского народа в Косово».