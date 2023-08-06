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Коммерсантъ FM
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Таксопарки просят о выборе

Почему перевозчики не готовы закупать только российские авто

Национальный совет такси выступил против массовой закупки российских автомобилей, в профильной ассоциации обратились по этому поводу в правительство. В письме премьеру Михаилу Мишустину участники рынка попросили не принуждать таксомоторные компании к переходу на использование исключительно произведенных в России машин.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Такая мера на фоне роста цен на российские авто скажется и на пассажирах, пояснила в интервью “Ъ FM” исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси» Наталья Лозинская. Тарифы, по ее словам, могут вырасти вдвое:

«Мы за то, чтобы поддерживали российских производителей, и отечественные машины были в свободной продаже и с хорошей конкурентоспособной ценой. В таком случае таксисты добровольно всегда с удовольствием покупали и такие авто, и те, что были собраны на территории РФ. То есть до 70-80% парка всегда в такси было российской сборки.

Но мы выступаем не за принуждение, а за поддержку той отрасли, которая в этом нуждается.

Если таксомоторные компании все-таки смогут себе позволить новые автомобили по этой цене, то она, соответственно, отразится на стоимости перевозки, либо кто-то из игроков уйдет в тень.

Рынок начнет испытывать потребность в легальных перевозчиках, и, естественно, тоже цена в таком случае будет растет. Если не оказать какую-то поддержку этой отрасли, перевозчикам в целом, то мы можем увидеть и двукратное повышение тарифов».

В июне 2023-го идею использования отечественных авто в такси и каршеринге поддержал президент Владимир Путин. Кабинет министров должен был подготовить предложения к 1 августа.

Что повлияло на изменение стоимости автомобиля &quot;Москвич&quot;

Что повлияло на изменение стоимости автомобиля "Москвич"

3 августа эта тема снова всплыла на совещании с представителями промышленности. Гендиректор АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что обязанность покупать российские машины может быть закреплена при выдаче таксопарку лицензии. Соответствующий законопроект уже подготовили в Совете федерации.

При этом АвтоВАЗ не способен покрыть потребности таксомоторных компаний, подчеркнул руководитель центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус. Если закон примут в таком виде, в каком его представили президенту, то на рынке останутся только крупные перевозчики, пояснил эксперт:

«Мощностей российского автопрома сейчас не хватает для того, чтобы производить достаточное количество новых легковых машин для такси.

Дефицит уже чувствуется, потому что у нас эконом-класс, то есть самые дешевые поездки, выбывает, а заменить его нечем. И сейчас это все уже идет по стоимости "комфорта", то есть машин более дорогих как таковых.

Если законопроект сохранится в нынешнем виде, то под запрет попадут китайские бренды. В Москве, например, уже более 8 тыс. таких авто, и они хоть немножко спасают положение.

Банальный запрет на иномарки грозит практически закрытием большинства малых и средних таксопарков по всей России. Между тем и так почти 60% легковых такси — это продукция АвтоВАЗа. Поэтому возникают очень серьезные вопросы».

Обновление такспопарков в Москве субсидирует столичное правительство. На эти цели за 11 лет власти потратили около 2 млрд руб., что позволило купить более 70 тыс. машин, рассказывал в марте глава столичного дептранса Максим Ликсутов.

Как Владимир Путин обработал крупных производителей

Как Владимир Путин обработал крупных производителей

Однако в регионах таких программ поддержки не предусмотрено. Вопрос замены машин за последний год стал еще актуальнее, а альтернатив российским и китайским маркам почти нет, напомнил председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок легковым автомобильным транспортом Богдан Коношенко:

«Если раньше автопарк такси был моложе трех лет, то на сегодняшний день уже появились и пяти- и шестилетние машины. Безусловно, возникают проблемы с их обслуживанием, ощущается дефицит запчастей, резко выросла и их стоимость. Все это негативно сказывается.

Нужно понимать, что это автомобили не вечные, то есть когда-то мы все равно подойдем к этапу, когда нужно будет этот парк менять. Вопрос — какие машины использовать?

Приобретение практически любого нового авто при существующих ценах на услуги такси является заведомо убыточным.

С российским производством здесь более или менее картина понятная, а вот то, что касается китайских брендов, то там есть очень много неизвестных.

Как таксопарки наращивают долю машин из КНР

Как таксопарки наращивают долю машин из КНР

Мы сегодня не понимаем остаточную стоимость этого автомобиля через три года или ко времени прекращения его эксплуатации. Непонятна и стоимость владения такой машиной.

Позиция правительства и президента абсолютно правильная, нужно продвигать собственный автопром. Но очень важно следить за тем, чтобы производитель, имея гарантированный сбыт, в постоянном режиме работал над качеством, безопасностью производства этих моделей и не завышал цены на них».

Вместе с тем доля авто из КНР в российских таксопарках к концу года может вырасти до 45%, прогнозировали аналитики компании «ГТК-Холдинг». По данным экспертов «ВТБ Лизинга», в число наиболее популярных марок у перевозчиков сейчас входят китайские Chery, Geely, Haval и JAC. В начале прошлого года рейтинг возглавляли Hyundai, Kia и Renault.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Алексей Нарышкин

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