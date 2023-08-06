Таксопарки просят о выборе

Национальный совет такси выступил против массовой закупки российских автомобилей, в профильной ассоциации обратились по этому поводу в правительство. В письме премьеру Михаилу Мишустину участники рынка попросили не принуждать таксомоторные компании к переходу на использование исключительно произведенных в России машин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Такая мера на фоне роста цен на российские авто скажется и на пассажирах, пояснила в интервью “Ъ FM” исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси» Наталья Лозинская. Тарифы, по ее словам, могут вырасти вдвое:

«Мы за то, чтобы поддерживали российских производителей, и отечественные машины были в свободной продаже и с хорошей конкурентоспособной ценой. В таком случае таксисты добровольно всегда с удовольствием покупали и такие авто, и те, что были собраны на территории РФ. То есть до 70-80% парка всегда в такси было российской сборки.

Но мы выступаем не за принуждение, а за поддержку той отрасли, которая в этом нуждается.

Если таксомоторные компании все-таки смогут себе позволить новые автомобили по этой цене, то она, соответственно, отразится на стоимости перевозки, либо кто-то из игроков уйдет в тень.

Рынок начнет испытывать потребность в легальных перевозчиках, и, естественно, тоже цена в таком случае будет растет. Если не оказать какую-то поддержку этой отрасли, перевозчикам в целом, то мы можем увидеть и двукратное повышение тарифов».

В июне 2023-го идею использования отечественных авто в такси и каршеринге поддержал президент Владимир Путин. Кабинет министров должен был подготовить предложения к 1 августа.

3 августа эта тема снова всплыла на совещании с представителями промышленности. Гендиректор АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что обязанность покупать российские машины может быть закреплена при выдаче таксопарку лицензии. Соответствующий законопроект уже подготовили в Совете федерации.

При этом АвтоВАЗ не способен покрыть потребности таксомоторных компаний, подчеркнул руководитель центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус. Если закон примут в таком виде, в каком его представили президенту, то на рынке останутся только крупные перевозчики, пояснил эксперт:

«Мощностей российского автопрома сейчас не хватает для того, чтобы производить достаточное количество новых легковых машин для такси.

Дефицит уже чувствуется, потому что у нас эконом-класс, то есть самые дешевые поездки, выбывает, а заменить его нечем. И сейчас это все уже идет по стоимости "комфорта", то есть машин более дорогих как таковых.

Если законопроект сохранится в нынешнем виде, то под запрет попадут китайские бренды. В Москве, например, уже более 8 тыс. таких авто, и они хоть немножко спасают положение.

Банальный запрет на иномарки грозит практически закрытием большинства малых и средних таксопарков по всей России. Между тем и так почти 60% легковых такси — это продукция АвтоВАЗа. Поэтому возникают очень серьезные вопросы».

Обновление такспопарков в Москве субсидирует столичное правительство. На эти цели за 11 лет власти потратили около 2 млрд руб., что позволило купить более 70 тыс. машин, рассказывал в марте глава столичного дептранса Максим Ликсутов.

Однако в регионах таких программ поддержки не предусмотрено. Вопрос замены машин за последний год стал еще актуальнее, а альтернатив российским и китайским маркам почти нет, напомнил председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок легковым автомобильным транспортом Богдан Коношенко:

«Если раньше автопарк такси был моложе трех лет, то на сегодняшний день уже появились и пяти- и шестилетние машины. Безусловно, возникают проблемы с их обслуживанием, ощущается дефицит запчастей, резко выросла и их стоимость. Все это негативно сказывается.

Нужно понимать, что это автомобили не вечные, то есть когда-то мы все равно подойдем к этапу, когда нужно будет этот парк менять. Вопрос — какие машины использовать?

Приобретение практически любого нового авто при существующих ценах на услуги такси является заведомо убыточным.

С российским производством здесь более или менее картина понятная, а вот то, что касается китайских брендов, то там есть очень много неизвестных.

Мы сегодня не понимаем остаточную стоимость этого автомобиля через три года или ко времени прекращения его эксплуатации. Непонятна и стоимость владения такой машиной.

Позиция правительства и президента абсолютно правильная, нужно продвигать собственный автопром. Но очень важно следить за тем, чтобы производитель, имея гарантированный сбыт, в постоянном режиме работал над качеством, безопасностью производства этих моделей и не завышал цены на них».

Вместе с тем доля авто из КНР в российских таксопарках к концу года может вырасти до 45%, прогнозировали аналитики компании «ГТК-Холдинг». По данным экспертов «ВТБ Лизинга», в число наиболее популярных марок у перевозчиков сейчас входят китайские Chery, Geely, Haval и JAC. В начале прошлого года рейтинг возглавляли Hyundai, Kia и Renault.

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Алексей Нарышкин